Храм Присподней Господней и другие достопримечательности Калининграда: гидов-Незнаек отправят на переподготовку

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В Калининградской области за год более чем вдвое выросло число аттестованных гидов. Сейчас их 580, тогда как в 2025-м было 250, сообщил исполняющий обязанности министра регионального контроля Калининградской области Никита Михалёв во время прямого эфира в Центре управления регионом «ВКонтакте» в понедельник, 29 июня.

По словам чиновника, с 1 марта 2025 года регион, как и другие субъекты России, начал контролировать сферу туристической индустрии. Первым направлением стали именно гиды.

Экскурсовод должен пройти обязательную аттестацию в министерстве по культуре и туризму Калининградской области. После успешно сданного экзамена гид получает карточку с фотографией и QR-кодом, которая должна быть при нём во время экскурсий.

Проверки проводят прямо на туристических маршрутах: у Медового моста, на острове Канта, а также в Светлогорске и Зеленоградске. Инспекторы подходят к экскурсионной группе вместе с полицией, проверяют, кто ведёт экскурсию, и сканируют QR-код.

«Мы стараемся это делать быстро, может быть, это иногда вызывает недовольство, но мы это делаем неспроста, потому что по опыту прошлого года, когда гиды ещё не все успели аттестоваться, были случаи, когда эти карточки друг от друга передавались», — рассказал Михалёв.

Если гид прошёл аттестацию, но забыл карточку дома или в машине, это тоже нарушение. Однако, по словам чиновника, за это пока не штрафовали — ограничивались предупреждениями и профилактикой.

Сейчас на новый этап аттестации подано более 100 заявлений. Комиссия не успевает выслушать всех желающих, даты расписаны до октября.

Власти хотят проверять не только наличие документов, но и качество экскурсий. Если поступит информация, что гид сообщает туристам недостоверные сведения, использует нецензурную брань, искажает исторические факты или навязывает идеологические убеждения, может встать вопрос о лишении его аккредитации.

«У гидов-экскурсоводов есть вопросы к тому, какая информация доносится до людей. То, что в Калининграде есть храм Присподней Господней, и другая интересная информация, которая не должна доноситься до наших туристов», — привёл пример Михалёв.

Пожаловаться на содержание экскурсии можно будет в министерство. Для проверки желательно записать нарушение на видео и указать данные гида, услугами которого пользовался турист. Ведомству также понадобится экспертное заключение, чтобы подтвердить, что информация действительно была недостоверной или искажала исторические факты.