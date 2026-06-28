«Строганина напоминает индигирку, а январские минус 15 для нас весна»: как семья из Якутска перебралась в Калининград

Рассмотреть Калининградскую область для переезда из портового города на Лене семье предложила подруга, которая перебралась на Балтику в 2011 году.

«Поехала, чтобы посмотреть, прицениться. Суммы в три миллиона не хватило на квартиру в понравившемся доме на Эпроновской с видом на Преголю и Кафедральный собор. Развернулась и уехала обратно», — вспоминает Оксана.

Мечту про Калининград сибиряки отложили. Родился второй ребёнок — Макар, позднее купили квартиру в Сочи. Вторая попытка обосноваться в Калининграде случилась в январе 2023 года. Приехали тогда большим составом: с мужем, сыном и бабушкой, неделю катались по экскурсиям, изучали область самостоятельно, параллельно знакомились с предложениями риелторов.

Подвернулась квартира в Центральном районе: «Не немец — пятиэтажка. Раньше и не слышали про бывший район Амалиенау. Когда летом с сыном вернулись, поразились видам из окна на красную черепицу крыш и красивые палисадники. Мечта стала реальностью. Здесь много друзей, подруг — большое землячество из Якутии, нет ощущения, что мы чужие. Вместе отмечаем праздники, путешествуем. К папе на Север летаем регулярно, как и в гости к старшей дочери в Санкт-Петербург», — объясняет свой выбор женщина.