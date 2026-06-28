«Строганина напоминает индигирку, а январские минус 15 для нас весна»: как семья из Якутска перебралась в Калининград

Оксана с сыном Макаром третий год обустраиваются на новом месте, изучая достопримечательности Калининградской области, пока глава семьи трудится. Туристическая поездка положила начало знакомству с культурой, кулинарией и историей места. Чем покорил регион сибиряков, что до сих пор удивляет и как поменяли зимние увлечения на летние, узнал корреспондент «Клопс».
Рассмотреть Калининградскую область для переезда из портового города на Лене семье предложила подруга, которая перебралась на Балтику в 2011 году.
«Поехала, чтобы посмотреть, прицениться. Суммы в три миллиона не хватило на квартиру в понравившемся доме на Эпроновской с видом на Преголю и Кафедральный собор. Развернулась и уехала обратно», — вспоминает Оксана.
Мечту про Калининград сибиряки отложили. Родился второй ребёнок — Макар, позднее купили квартиру в Сочи. Вторая попытка обосноваться в Калининграде случилась в январе 2023 года. Приехали тогда большим составом: с мужем, сыном и бабушкой, неделю катались по экскурсиям, изучали область самостоятельно, параллельно знакомились с предложениями риелторов.
Подвернулась квартира в Центральном районе: «Не немец — пятиэтажка. Раньше и не слышали про бывший район Амалиенау. Когда летом с сыном вернулись, поразились видам из окна на красную черепицу крыш и красивые палисадники. Мечта стала реальностью. Здесь много друзей, подруг — большое землячество из Якутии, нет ощущения, что мы чужие. Вместе отмечаем праздники, путешествуем. К папе на Север летаем регулярно, как и в гости к старшей дочери в Санкт-Петербург», — объясняет свой выбор женщина.
«Сравнивать два региона бессмысленно», — улыбается сибирячка. Достаточно посмотреть на семейные фото, чтобы понять, какие в Якутске морозы зимой, а летом — кровососы. На открытых водоёмах катаемся на коньках и весной, а в заповеднике Булуус — даже летом. В этом году в Калининграде было морозно, местные жители постоянно об этом говорили, а мы только улыбались. Якутск — один из самых контрастных по температурному режиму городов мира: на градуснике может быть 38 °C, только летом — плюс, а зимой — минус».
В Калининградской области теперь другие развлечения. Макар осваивает доску для сёрфинга вместо санок, ватрушек и коньков.
В Калининградской области сибиряки нашли отсылки и к привычному. К примеру, в блюдах из сырой рыбы. Только на родине популярная свежезамороженная индигирка чаще подаётся нарезанной кубиками или ломтиками, а калининградская строганина — стружкой.
Оксана рассказала ещё об одном из главных деликатесов коренного населения Якутии — ойгос: «Мороженую жеребятину нарезают тоненькими стружками и подают на стол с луком, перцем и уксусом. Легче переваривается и усваивается, чем говядина, обладает приятным вкусом и ароматом. При приготовлении блюд пользуемся традиционным национальным ножом, а уху муж Алексей варит по-якутски — с молоком. Надрез делает, желчь убирает, а всю требуху рыбную оставляет. Бульон от карася становится мутным, потом добавляется молоко, соль, перец, лук. Папа наш профессионал в этом вопросе».
Местом силы семьи стал Балтийск. Сдержанный и неяркий город военных моряков покорил сердце сибиряков: «Гуляем по набережной мимо конной статуи Елизаветы, делаем круг через центр и опять возвращаемся к морю. Прогулка занимает около трёх часов. Берём термос, кружки, устраиваем пикник на закате».
Мама с сыном прошли километры по курортным городам, полюбили Черняховск, Светлогорск, Калининград. Потом выступают гидами у отца семейства и родственников, которые приезжают в гости. Из последних туристических впечатлений — поездка на ретропоезде в Багратионовск.
В Калининграде семья стала верными поклонниками женской волейбольной команды: «Не пропустили ни одной игры, даже в Санкт-Петербурге болели, когда девушки выиграли чемпионат России в третий раз в истории».
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