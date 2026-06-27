«Веселит заказ за тысячу рублей по Куршской косе покататься»: гиды рассказали, на чём экономят туристы и на что не скупятся

Власти Калининградской области рассказали, что ждут 2,7 млн туристов. Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак прогнозировал рост примерно на 7%. «Клопс» поговорил об ощущениях и трендах с теми, кто встречает гостей и работает «в полях».
Гиды и руководители профессиональных объединений отмечают: в регион поехали те, кто уже бывал здесь, но многие путешествуют самостоятельно. Значительно выросло число возрастных гостей.
«Конкуренция огромная, приходится крутиться»
«Поспрашивала коллег: на побережье, в Калининграде народу гуляет, казалось бы, много, но услуги гидов остаются невостребованными, — говорит глава регионального «Союза экскурсоводов» Виктория Корнева. — Причину вижу в возросшей конкуренции, наличии теневого рынка из неаттестованных специалистов и таксогидов.
Изменилось поведение самих гостей — тренд на самостоятельность.
Многие большие профессионалы в мае и начале июня были не загружены настолько, как могли бы. В среднем, по ощущениям, и доехало в Калининградскую область меньше гостей, и по-другому распоряжаются деньгами. Экономят на экскурсоводе. Туристов на хутор под Озёрском едет не намного меньше: цифры, сопоставимые с прошлым годом. Работаем на целевую аудиторию, постепенно наращиваем посещения».
Президент Калининградской гильдии туризма Ирина Орлова поделилась ощущениями от старта сезона: «Майские дни были активными, в июне традиционно идёт спад: дети школу заканчивают, экзамены. В любом случае июль-август — самые востребованные и продуктивные месяцы. Работа есть, но ощутимо меньше. Нет такой потребности, как года три назад, когда в самый пик заявки падали каждые 15 минут — не найти было свободного профессионала. Сейчас предложение висит в чате от силы минуты-две и сразу отдаётся. В Калининградской области избыток предложений, а все эти два миллиона ожидаемых гостей вовсе не факт, что поедут куда-то на индивидуальные или групповые экскурсии.
Часто люди самостоятельно путешествуют — из разряда «как съездить отдохнуть за 15 тысяч в Калининградскую область».
Таких роликов в интернете много. Понятно, что никак, тем не менее туристы надеются, что им хватит бесплатных гайдов. Плюс каждые два-три месяца обучаются новые экскурсоводы. Работы меньше, соответственно, доходов и налогов тоже. Со всеми вытекающими», — заключила эксперт.
Экскурсовод Андрей добавил: стало хуже с заявками на организованные туры. «По сравнению с позапрошлым годом процентов на 50 в минусе. С конца мая были только три индивидуальные заявки, остальные — по приглашению турфирм, хотя раньше основной заработок приносили именно индивидуалы.
Причину вижу в падении покупательской способности людей.
Цены не подняли, наоборот, вынуждены опускать турфирмы. Скидывают и гиды, чтобы остаться на плаву, не вылететь из обоймы. Конкуренция сумасшедшая».
Аттестованный гид Олеся трудится в турсфере четыре года. Она отметила новый тренд: клиентов меньше, но берут пакет от трёх до пяти дней: «В мае было пять заявок, при этом работала практически без выходных. На лето бронирований пока мало. Если судить по профессиональному чату, в прошлом году гиды чаще делились заявками, значит, работы было больше».
Гид Наталья рассказала «Клопс»: «В последние три года во вторую половину месяца уже много предварительных заказов, лишние отдавали коллегам. По моим ощущениям складывается тенденция: туристов в регионе пока меньше обычного, а сам рынок сильно размыт. Постоянно выпускается много новых экскурсоводов. Чтобы найти клиентов, они снижают цены. И турфирмы экономят: набивают большие группы в автобусы, а экскурсоводу при этом платят минимум. Индивидуальных экскурсий по тому же Зеленоградску становится меньше, по улицам ходят большие группы».
Сократилась глубина бронирования и изменился подход
Президент Калининградской гильдии туризма Ирина Орлова отметила намечающуюся в регионе тенденцию: заказы туроператорам и индивидуалам поступают ближе к проведению экскурсии. Одна из причин — задержки рейсов.
Аттестованный гид Максим шесть лет трудится в сфере гостеприимства. Он подтвердил тенденцию: принцип заказов изменился. Гости выбирают всего один-два маршрута и, как правило, накануне.
«Путешественникам, у которых познавательный туризм в приоритете, показываю Мамоново, Бальгу и Виштынец. Новички же покупают стандартный набор: обзорку по Калининграду плюс побережье. Аргумент, что отдыхающие обеднели, неточен.
Вижу, какие покупки гости делают в антикварных магазинах — на 100-200 тысяч посуду закупают или тратят на ужин в дорогих и модных ресторанах.
По отзывам туристов не из столичных городов, люди чаще слышат о курортах Краснодарского края. А в условном Саратове найти хорошую рекламу Калининградской области непросто».
Гид с семилетним стажем Екатерина, предпочитающая проводить экскурсии на личном автомобиле, заметила: путешественники ставят бронь в самый последний момент.
«Прилетают заявки в шесть утра на сегодняшний день. Такой режим работы держит в тонусе. Звонок в 12 часов: «Мы в Рыбной деревне, хотим экскурсию сейчас». И это в тот момент, когда планы на день большинство гидов уже нарисовали.
В целом меньше туристы берут организованных экскурсий, а вот едят и гуляют активно».
Экскурсовод Татьяна согласилась с коллегой: люди всё чаще звонят за один-два дня: «В прошлом году было несколько ранних броней, теперь по факту: вылетаем — ждите. Две-три экскурсии в июне отменила из-за задержек рейсов. Знаю, и в турфирмах часто не набирают группу на большой автобус».
Мария знакомит гостей с достопримечательностями курортного Светлогорска:
Долгосрочных заказов по сравнению с прошлым годом меньше раз в пять.
В целом работа есть, вожу по две экскурсии несколько раз в неделю. Горизонт планирования — 7-10 дней или здесь и сейчас. Едут в основном москвичи, жители Подмосковья. Заказ прилетает день в день, за четыре часа до экскурсии».
Агрегаторы повышают проценты
Популярные площадки, где индивидуальные туристы ищут и бронируют экскурсии, повысили плату за размещение. Гид Екатерина посетовала на сложности работы с агрегаторами.
К примеру, одна из платформ с 1 июля увеличила комиссию на заказ ещё на 4%.
Итого получается с каждой заявки 29%. Это вынуждает гидов тоже повышать цены на услуги. Если «обзорка» на автомобиле стоит за четыре часа восемь тысяч, то на руки выходит шесть. Если с продвижением, то 37% уходит не в наш карман».
Юрий разместил одну из авторских экскурсий по городам побережья на велосипедах на различных площадках. На некоторых менеджеры не пропустили объявление с формулировкой «неактуальное предложение».
«Глупость — на других агрегаторах люди активно заказывают мой веломаршрут. Инфраструктура в регионе для двухколёсного транспорта хорошая. Важно, чтобы люди реально свои возможности оценивали: из Зеленоградска едем 23-25 км. Как-то была группа — туристы себя позиционировали как спортсмены. В итоге молодёжь сдулась уже в Пионерском. Это не гонка на скорость, конечно: путешествие по знаковым объектам и конечной обзорной экскурсией в Светлогорске, но силы и сноровка важны. В целом наблюдаю: многие туристы экономят, пытаются потратить как можно меньше, а увидеть побольше.
Экскурсовод признался — его веселит заказ на покатушки по Куршской косе из Зеленоградска за тысячу рублей.
«Таких цен даже на большом автобусе на этом маршруте нет, а тем более у индивидуалов.
В последнее время люди пытаются выбить допуслуги какие-то.
Чтобы не терять клиентов и получить хороший отзыв, выкручиваюсь, приходится соответствовать запросу. Как-то бегал вечером в поисках вина для глинтвейна за час до закрытия отделов в супермаркетах. Если бы утром гости это придумали, то просто завёз бы в кафе, а так пришлось самому варить. Пока невостребованным остаётся предложение романтического ужина на пустынном побережье со столиком и оформлением, хотя в том же Питере это популярный запрос».
Становится меньше организованных туристов: каждый сам себе гид
Надежда поделилась наблюдениями: многие уже не в первый раз в Калининградской области. Они заранее изучили сайты муниципалитетов, частных и государственных музеев, активно пользуются подсказками видеоблогеров и сарафанного радио, берут в аренду автомобили, покупают карты, осваивают маршруты самостоятельно.
Из количества — в качество
Экскурсовод Максим заметил: не все туристы готовы выбирать между «дешёвым и профессиональным». Зачастую обращаются те, кого не устроила купленная на нелегальном рынке экскурсия у проводника без диплома и аттестации.
«За свои деньги гости хотят настроения, чтобы гид знал ответ на любой вопрос: какое растение, почему номер на доме так стоит, кто такой кайзер, как границы пересекать? Главное пожелание: не грузите нас цифрами», — продолжил профессионал.
«Больше стало приезжать людей, обладающих интересом к культуре, истории, искусству, — считает экскурсовод Антон, работающий в этой сфере более шести лет. — Это радует, поскольку придерживаюсь концепции знакомить гостей с творческими, интересными людьми, показывать арт-пространства, частные музеи, художественные студии и другие необычные и неформатные места. В этом году большей частью встречаются группы, ищущие и понимающие местную аутентику. Всё чаще удаётся вести совершенно нетиповой разговор c гостями, к примеру, по советскому модернизму. Всё популярней становится у гостей приезжать в регион даже не маленькими группами, а в одиночку.
Среди таких туристов максимально много творческих людей — блогеров, архитекторов, писателей, историков. Думаю, это может превратиться в новый формат туризма».
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