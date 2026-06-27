«Веселит заказ за тысячу рублей по Куршской косе покататься»: гиды рассказали, на чём экономят туристы и на что не скупятся

Гиды и руководители профессиональных объединений отмечают: в регион поехали те, кто уже бывал здесь, но многие путешествуют самостоятельно. Значительно выросло число возрастных гостей.

«Конкуренция огромная, приходится крутиться»

«Поспрашивала коллег: на побережье, в Калининграде народу гуляет, казалось бы, много, но услуги гидов остаются невостребованными, — говорит глава регионального «Союза экскурсоводов» Виктория Корнева. — Причину вижу в возросшей конкуренции, наличии теневого рынка из неаттестованных специалистов и таксогидов.

Изменилось поведение самих гостей — тренд на самостоятельность.

Многие большие профессионалы в мае и начале июня были не загружены настолько, как могли бы. В среднем, по ощущениям, и доехало в Калининградскую область меньше гостей, и по-другому распоряжаются деньгами. Экономят на экскурсоводе. Туристов на хутор под Озёрском едет не намного меньше: цифры, сопоставимые с прошлым годом. Работаем на целевую аудиторию, постепенно наращиваем посещения».

Президент Калининградской гильдии туризма Ирина Орлова поделилась ощущениями от старта сезона: «Майские дни были активными, в июне традиционно идёт спад: дети школу заканчивают, экзамены. В любом случае июль-август — самые востребованные и продуктивные месяцы. Работа есть, но ощутимо меньше. Нет такой потребности, как года три назад, когда в самый пик заявки падали каждые 15 минут — не найти было свободного профессионала. Сейчас предложение висит в чате от силы минуты-две и сразу отдаётся. В Калининградской области избыток предложений, а все эти два миллиона ожидаемых гостей вовсе не факт, что поедут куда-то на индивидуальные или групповые экскурсии.

Часто люди самостоятельно путешествуют — из разряда «как съездить отдохнуть за 15 тысяч в Калининградскую область».

Таких роликов в интернете много. Понятно, что никак, тем не менее туристы надеются, что им хватит бесплатных гайдов. Плюс каждые два-три месяца обучаются новые экскурсоводы. Работы меньше, соответственно, доходов и налогов тоже. Со всеми вытекающими», — заключила эксперт.

Экскурсовод Андрей добавил: стало хуже с заявками на организованные туры. «По сравнению с позапрошлым годом процентов на 50 в минусе. С конца мая были только три индивидуальные заявки, остальные — по приглашению турфирм, хотя раньше основной заработок приносили именно индивидуалы.

Причину вижу в падении покупательской способности людей.

Цены не подняли, наоборот, вынуждены опускать турфирмы. Скидывают и гиды, чтобы остаться на плаву, не вылететь из обоймы. Конкуренция сумасшедшая».

Аттестованный гид Олеся трудится в турсфере четыре года. Она отметила новый тренд: клиентов меньше, но берут пакет от трёх до пяти дней: «В мае было пять заявок, при этом работала практически без выходных. На лето бронирований пока мало. Если судить по профессиональному чату, в прошлом году гиды чаще делились заявками, значит, работы было больше».

Гид Наталья рассказала «Клопс»: «В последние три года во вторую половину месяца уже много предварительных заказов, лишние отдавали коллегам. По моим ощущениям складывается тенденция: туристов в регионе пока меньше обычного, а сам рынок сильно размыт. Постоянно выпускается много новых экскурсоводов. Чтобы найти клиентов, они снижают цены. И турфирмы экономят: набивают большие группы в автобусы, а экскурсоводу при этом платят минимум. Индивидуальных экскурсий по тому же Зеленоградску становится меньше, по улицам ходят большие группы».