Аптечка, зарядка и пауэрбанк: что входит в список обязательных вещей для поездок у калининградцев

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Жители Калининградской области уже готовятся к летним поездкам: 71% не исключают путешествий в ближайшие полгода, а 16% уже забронировали отдых. Какие вещи калининградцы считают самыми необходимыми, выяснили «Авито Путешествия» и «Авито Реклама».

По данным исследования, в чемодан в первую очередь отправляется дорожная аптечка — её отметили 63% участников опроса. На втором месте зарядное устройство (54%). Далее идут пауэрбанк и наушники (по 48%), а также солнцезащитный крем (36%).

Выбор вещей связан с базовыми потребностями: быть на связи, чувствовать себя спокойно и быть готовыми к разным ситуациям. Так, 66% респондентов назвали заряженный телефон и стабильный интернет ключевыми условиями комфортной поездки. Для 35% важны аптечка и лекарства, для 29% — одежда на разную погоду.

Большинство жителей региона (75%) собирают чемодан меньше чем за сутки до выезда. В среднем на это уходит около 2,7 часа. Перед путешествием калининградцы готовы потратить на покупки около 8700 рублей — обычно это аксессуары, косметика и медикаменты.

Онлайн‑реклама также влияет на выбор товаров для путешествий: время от времени её учитывают 33% опрошенных. Чаще всего подходящие предложения люди замечают на сайтах с объявлениями и маркетплейсах (42%), затем — в социальных сетях (34%).