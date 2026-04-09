Калининградская область вошла в топ-5 направлений для летнего отдыха — аналитики

Калининградская область вошла в пятёрку самых популярных направлений для летнего отдыха по числу бронирований посуточного жилья. Об этом сообщили аналитики «Авито Путешествий» и «Авито Товаров».

По данным сервиса, к началу апреля россияне забронировали на 18% больше туристического жилья на лето, чем год назад. Спрос на посуточные квартиры вырос на 10%, а на загородные объекты — сразу на 35%.

Самыми востребованными направлениями стали Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Калининградская область. Также в список популярных регионов вошли Москва и Подмосковье, Дагестан и Карелия. В среднем летом 2026 года аренда квартиры в Калининградской области обходится в 5 700 рублей в сутки, загородного дома — в 12 600 рублей.

Как отмечают аналитики, чаще всего туристы выбирают однокомнатные и двухкомнатные квартиры — на них приходится 68% всех бронирований. Основная аудитория — семьи с одним-двумя детьми. При этом быстрее всего растёт спрос на студии, которые обычно снимают пары. В сегменте загородного жилья наиболее заметный рост показали таунхаусы (+84%), однако основную долю по-прежнему занимают дома и коттеджи. Средняя продолжительность поездки составляет восемь ночей при аренде квартир, семь — для загородного жилья и шесть — в отелях.

Параллельно россияне заранее готовятся к отпуску. Продажи дорожных наборов выросли более чем в три раза по сравнению с прошлым годом, а спрос на чемоданы, подушки для путешествий и маски для сна также заметно увеличился.

Кроме того, фиксируется рост интереса к пляжной одежде: продажи мужских плавок выросли на 83%, детских — на 72%, а женских купальников — на 23%.