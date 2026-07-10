Полезная альтернатива жирному и мучному: как сделать ПП-вариант пиццы, который не ударит по желудку и фигуре

Практически все любят пиццу, но из-за большого количества теста и жирных ингредиентов она может вызвать чувство тяжести в желудке и добавить несколько лишних килограммов. Если отказать себе в удовольствии слишком трудно, любимое блюдо стоит приготовить самостоятельно, причём заменив мучное на овощную основу. Как просто и быстро сделать дома полезную версию пиццы из кабачка, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- кабачок — 300 г;
- яйцо — 1 шт;
- мука — 3–4 ст. л;
- томатный соус — 1–2 ст. л;
- помидор — 2 шт;
- маслины без косточек — 50 г;
- моцарелла — 100 г;
- свежий базилик — 1 пучок;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Кабачок натереть на крупной тёрке, посолить и оставить на 10 минут, чтобы стекла лишняя жидкость. Тщательно отжать, добавить яйцо, немного муки и замешать тесто, консистенция которого должна напоминать густую сметану.
Выложить массу на сковородку и разровнять в круглый пласт средней толщины. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне 5–7 минут, пока низ не подрумянится. Аккуратно перевернуть основу, смазать томатным соусом, выложить слайсы помидора и посыпать тёртым сыром. Убавить огонь до минимума и готовить под крышкой ещё 5 минут.
Готовую пиццу переложить на тарелку, украсить листиками базилика и посыпать маслинами, нарезанными тонкими колечками. В качестве альтернативной начинки к кабачковой пицце можно использовать другие виды овощей, мяса и даже рыбу, например, слабосолёную форель.
Ещё одна полезная закуска на каждый день — огуречные рулетики с сыром и зеленью.