Полезная альтернатива жирному и мучному: как сделать ПП-вариант пиццы, который не ударит по желудку и фигуре

Ингредиенты

кабачок — 300 г; яйцо — 1 шт; мука — 3–4 ст. л; томатный соус — 1–2 ст. л; помидор — 2 шт; маслины без косточек — 50 г; моцарелла — 100 г; свежий базилик — 1 пучок; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Кабачок натереть на крупной тёрке, посолить и оставить на 10 минут, чтобы стекла лишняя жидкость. Тщательно отжать, добавить яйцо, немного муки и замешать тесто, консистенция которого должна напоминать густую сметану.

Выложить массу на сковородку и разровнять в круглый пласт средней толщины. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне 5–7 минут, пока низ не подрумянится. Аккуратно перевернуть основу, смазать томатным соусом, выложить слайсы помидора и посыпать тёртым сыром. Убавить огонь до минимума и готовить под крышкой ещё 5 минут.

Готовую пиццу переложить на тарелку, украсить листиками базилика и посыпать маслинами, нарезанными тонкими колечками. В качестве альтернативной начинки к кабачковой пицце можно использовать другие виды овощей, мяса и даже рыбу, например, слабосолёную форель.