22:57

Полезная альтернатива жирному и мучному: как сделать ПП-вариант пиццы, который не ударит по желудку и фигуре

  1. Рецепты
Автор:
Полезная альтернатива жирному и мучному: как сделать ПП-вариант пиццы, который не ударит по желудку и фигуре - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Практически все любят пиццу, но из-за большого количества теста и жирных ингредиентов она может вызвать чувство тяжести в желудке и добавить несколько лишних килограммов. Если отказать себе в удовольствии слишком трудно, любимое блюдо стоит приготовить самостоятельно, причём заменив мучное на овощную основу. Как просто и быстро сделать дома полезную версию пиццы из кабачка, узнал «Клопс». 

Ингредиенты

  1. кабачок — 300 г;
  2. яйцо — 1 шт;
  3. мука — 3–4 ст. л;
  4. томатный соус — 1–2 ст. л; 
  5. помидор — 2 шт; 
  6. маслины без косточек — 50 г; 
  7. моцарелла — 100 г; 
  8. свежий базилик — 1 пучок;
  9. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление

Кабачок натереть на крупной тёрке, посолить и оставить на 10 минут, чтобы стекла лишняя жидкость. Тщательно отжать, добавить яйцо, немного муки и замешать тесто, консистенция которого должна напоминать густую сметану. 

Выложить массу на сковородку и разровнять в круглый пласт средней толщины. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне 5–7 минут, пока низ не подрумянится. Аккуратно перевернуть основу, смазать томатным соусом, выложить слайсы помидора и посыпать тёртым сыром. Убавить огонь до минимума и готовить под крышкой ещё 5 минут. 

Готовую пиццу переложить на тарелку, украсить листиками базилика и посыпать маслинами, нарезанными тонкими колечками. В качестве альтернативной начинки к кабачковой пицце можно использовать другие виды овощей, мяса и даже рыбу, например, слабосолёную форель. 

Ещё одна полезная закуска на каждый день — огуречные рулетики с сыром и зеленью

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Креветки, моцарелла с помидорами и рыба с авокадо: готовим три вида брускетт к красному, белому и игристому вину
02:02
Наваристый суп с овощами и мясом родом из восточной кухни: что такое шурпа и как её приготовить дома
Вчера
01:37
Солёная и кисловатая, нежная и хрустящая: как приготовить форшмак — еврейскую закуску из селёдки с яблоками
28 июля 2026
02:42
Все вкусы лета в одной форме: кулинары поделились элементарным рецептом пирога с яблоками, персиками и ананасом
27 июля 2026
01:54
Печём пирожки с сочной капустой, луком и яйцом как у бабушки — рецепт с простым тестом
26 июля 2026
23:11
Все новости по теме
5 272
Кулинария рецепты