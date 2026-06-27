Фило хрустит, а мёд льётся: рецепт идеальной пахлавы

Из теста фило можно приготовить изумительно вкусную пахлаву — медовую, хрустящую, с орехами. Рецепт очень простой. Самое сложное — дождаться, пока сладость настоится и пропитается. Она будет хрустящая и сочная одновременно, насквозь пропитана сиропом.
Ингредиенты
Для пахлавы:
- тесто фило — 500 г
- грецкие орехи — 250 г
- сливочное масло — 200 г
Для сиропа:
натуральный мёд — 250 г
- сахар — 100 г
- вода — 80 г
Для украшения:
- желток — 1 шт.
- грецкие орехи «бабочка» — 50 г
Приготовление
- Тесто фило заранее достать из морозильной камеры и оставить на кухонном столе на 1-2 часа, пусть самостоятельно растает. Обратите внимание, что распаковывать не нужно — размораживать лучше в упаковке, чтобы не сохло. Тем временем измельчить 250 г орехов с помощью блендера в крошку.
- Сливочное масло растопить — можно на водяной бане или в микроволновке (импульсно).
- Разрезать листы теста таким образом, чтобы они удобно ложились в вашу форму для запекания (у меня 25х25 см). Не волнуйтесь, обрезки потом можно смело использовать, выкладывать их в середину пахлавы, это никак не отразится на вкусе. В форму выложить первый лист теста, промазать сливочным маслом. Накрыть вторым листом, промазать. И так точно поступить с третьи листом.
- На каждый третий лист выкладывать порцию молотых орехов.
- Продолжать сборку, пока не закончится тесто, масло и орехи. У меня получилось 27 слоев. Последние три листа должны быть без начинки.
- Сверху смазывать маслом не нужно. Вместо этого пройдитесь кисточкой, смоченной в желток — он при запекании сделает нашу пахлаву аппетитно-румяной.
- Острым ножом нарежьте пирог на ромбы — прорезать нужно до самого дна.
- По центру каждого ромба разложите ореховую «бабочку» (вдавливая). Отправить в духовку, заранее разогретую до 180 градусов. Выпекать 30-35 минут.
- Для сиропа соединить в сотейнике мед (подойдет любой натуральный мед, кроме гречневого, у него специфический вкус), сахар и воду. На сладом огне дождаться, пока закипит, проварить 2-3 минуты, помешивая.
- Горячим сиропом залить горячую пахлаву.
- Вынести на холод и оставить на 10-12 часов для пропитки. Чем дольше пахлава стоит, тем вкуснее становится.