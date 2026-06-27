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Фило хрустит, а мёд льётся: рецепт идеальной пахлавы

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Фило хрустит, а мёд льётся: рецепт идеальной пахлавы - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Фото: «Клопс»

Из теста фило можно приготовить изумительно вкусную пахлаву — медовую, хрустящую, с орехами. Рецепт очень простой. Самое сложное — дождаться, пока сладость настоится и пропитается. Она будет хрустящая и сочная одновременно, насквозь пропитана сиропом. 

Ингредиенты

Для пахлавы:

  1. тесто фило — 500 г
  2. грецкие орехи — 250 г
  3. сливочное масло — 200 г

Для сиропа:

натуральный мёд — 250 г

  1. сахар — 100 г
  2. вода — 80 г

Для украшения:

  1. желток — 1 шт.
  2. грецкие орехи «бабочка» — 50 г
Фило хрустит, а мёд льётся: рецепт идеальной пахлавы - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Фото: «Клопс»

Приготовление

  1. Тесто фило заранее достать из морозильной камеры и оставить на кухонном столе на 1-2 часа, пусть самостоятельно растает. Обратите внимание, что распаковывать не нужно — размораживать лучше в упаковке, чтобы не сохло. Тем временем измельчить 250 г орехов с помощью блендера в крошку.
  2. Сливочное масло растопить — можно на водяной бане или в микроволновке (импульсно).
  3. Разрезать листы теста таким образом, чтобы они удобно ложились в вашу форму для запекания (у меня 25х25 см). Не волнуйтесь, обрезки потом можно смело использовать, выкладывать их в середину пахлавы, это никак не отразится на вкусе. В форму выложить первый лист теста, промазать сливочным маслом. Накрыть вторым листом, промазать. И так точно поступить с третьи листом.
  4. На каждый третий лист выкладывать порцию молотых орехов.
  5. Продолжать сборку, пока не закончится тесто, масло и орехи. У меня получилось 27 слоев. Последние три листа должны быть без начинки.
  6. Сверху смазывать маслом не нужно. Вместо этого пройдитесь кисточкой, смоченной в желток — он при запекании сделает нашу пахлаву аппетитно-румяной.
  7. Острым ножом нарежьте пирог на ромбы — прорезать нужно до самого дна.
  8. По центру каждого ромба разложите ореховую «бабочку» (вдавливая). Отправить в духовку, заранее разогретую до 180 градусов. Выпекать 30-35 минут.
  9. Для сиропа соединить в сотейнике мед (подойдет любой натуральный мед, кроме гречневого, у него специфический вкус), сахар и воду. На сладом огне дождаться, пока закипит, проварить 2-3 минуты, помешивая.
  10. Горячим сиропом залить горячую пахлаву.
  11. Вынести на холод и оставить на 10-12 часов для пропитки. Чем дольше пахлава стоит, тем вкуснее становится.
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