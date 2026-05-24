Три способа для любого покрытия: как отмыть сковороду-гриль от въевшегося нагара

Кипячение

Самый щадящий способ, который размягчает пригоревший жир без трения. Налить воду так, чтобы она покрывала все рёбра. Добавить 2 столовые ложки соды и пару капель средства для мытья посуды. Поставить на огонь и довести раствор до кипения. Варить 5–10 минут, выключить плиту и дать полностью остыть. Снять размягчённый нагар мягкой губкой.

Соль и масло (для чугунных сковородок)

Насыпать на тёплую сковороду толстый слой крупной поваренной соли. Протереть рёбра бумажным полотенцем, прижимая соль к нагару. Смахнуть соль и протереть поверхность каплей растительного масла для восстановления защитного слоя.

Горчичный порошок

Смешать порошок с водой до консистенции кашицы. Нанести на загрязнённые участки и оставить на 20–30 минут. Прополоснуть тёплой водой.

Как почистить труднодоступные места между рёбрами?

Если нагар очень старый, можно натереть в сковороду четверть брусок хозяйственного мыла, залить его водой и прокипятить. Вычистить размягчённый нагар из труднодоступных мест можно с помощью старой зубной щётки.

Важно: ледяную воду нельзя лить на раскалённую сковороду (особенно литую или керамическую). Из-за перепада температур металл может деформироваться, а покрытие — треснуть.