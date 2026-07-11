В Калининграде студент перевёл мошенникам 350 тысяч рублей за «билеты на комедийное шоу»

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В Калининграде 18-летний студент технического колледжа стал жертвой дистанционных мошенников при попытке купить билеты на комедийное шоу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Парень рассказал, что нашёл в сети объявление о продаже билетов, связался с администратором интернет-портала и перевёл на указанные банковские реквизиты 350 тысяч рублей. После оплаты студент билеты не получил, а продавец перестал выходить на связь. Поняв, что его обманули, калининградец обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.