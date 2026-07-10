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В Балтийске двух мужчин отправили в СИЗО по делу об изнасиловании 15-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

По версии следствия, поздним вечером 29 июня 2026 года на берегу Балтийского моря надругались над девочкой, воспользовавшись её беспомощным состоянием. Им предъявили обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ(«Изнасилование несовершеннолетней, совершённое группой лиц»).

Следователь обратился с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Он указал, что фигуранты обвиняются в особо тяжком преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. По мнению стороны обвинения, оставаясь на свободе, они могли бы скрыться от следствия и суда, продолжить преступную деятельность или иным образом помешать расследованию.

Суд удовлетворил ходатайства. Обоих обвиняемых заключили под стражу до 7 сентября.