Роды в коммуналке и тело во дворе: калининградку будут судить по делу об убийстве младенца

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В Калининграде будут судить 23-летнюю девушку по делу об убийстве новорождённого. Об этом сообщает региональный СКР.

Как полагает следствие, в июле 2023 года калининградка, находясь на восьмом месяце беременности, была в гостях у знакомых на улице Киевской. После употребления наркотических веществ у неё начались преждевременные роды. Следователи считают, что, родив в туалете коммунальной квартиры мальчика, обвиняемая «умышленно причинила новорожденному сыну не менее 16 ударных травматических воздействий, отчего наступила его смерть». Тело младенца знакомые женщины вынесли во двор дома, где утром его обнаружили местные жители.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов, в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости»). В СК сообщили, что по делу допросили свидетелей, провели проверки показаний на месте, обыски и ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую, психолого-психиатрическую и ситуационную. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.