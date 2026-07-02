В Светлогорске мужчина утонул на глазах у сына: началась проверка

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В Светлогорске следователи СКР проводят проверку по факту гибели мужчины на берегу Балтийского моря. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Сообщение о происшествии поступило вечером в четверг, 2 июля. Тело мужчины обнаружили на пляже в районе улицы Балтийской. На место выехали сотрудники Светлогорского межрайонного следственного отдела.

Погибшим оказался 38‑летний местный житель. По предварительным данным, он купался в море вместе со своим несовершеннолетним сыном. На глазах ребёнка мужчина начал тонуть. Муниципальные спасатели вытащили его на берег, однако признаков жизни уже не было.

При осмотре тела видимых повреждений, которые могли бы указывать на насильственную смерть, не обнаружили. Для точного установления причины гибели назначена судебно‑медицинская экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.