Без штанов, но в шляпе: в Балтийске на пляже экстравагантный пухляш шокировал дам

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В Балтийске на пляже заметили мужчину, который занимался самоудовлетворением. Неприглядный инцидент произошёл днём 30 июня. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.



«Я спокойно сидела на пледе, отдыхала. В какой-то момент повернулась и увидела мужчину, который занимался самоудовлетворением буквально рядом со мной», — рассказала калининградка Камилла.



По словам девушки, она настолько была шокирована произошедшим, что растерялась и не успела вызвать полицию.