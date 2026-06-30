В Балтийске на пляже заметили мужчину, который занимался самоудовлетворением. Неприглядный инцидент произошёл днём 30 июня. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
«Я спокойно сидела на пледе, отдыхала. В какой-то момент повернулась и увидела мужчину, который занимался самоудовлетворением буквально рядом со мной», — рассказала калининградка Камилла.
По словам девушки, она настолько была шокирована произошедшим, что растерялась и не успела вызвать полицию.
21:48
Без штанов, но в шляпе: в Балтийске на пляже экстравагантный пухляш шокировал дам
В Балтийске на пляже заметили мужчину, который занимался самоудовлетворением. Неприглядный инцидент произошёл днём 30 июня. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.