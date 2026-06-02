Исчез без телефона и несколько часов бродил по полям: под Калининградом нашли пропавшего пенсионера из Германии

Пожилой путешественник из Германии потерялся в Гурьевском районе, найти и спасти человека оперативно смогли волонтёры ПСО «Запад». Об этом «Клопс» рассказала руководитель отряда Екатерина Преснякова.
81-летний пенсионер вместе с супругой планировал отправиться дальше, в «большую Россию»: ночь на 2 июня у супругов был самолёт. Пара остановились в отеле под Калининградом.
«Днём 1 июня женщина прилегла отдохнуть в номере, а когда проснулась, мужа не обнаружила. Стала его искать — нигде нет. Телефон остался в номере, а сам пенсионер вышел из гостиницы и исчез. Мужчина — немец русского происхождения, носит русское имя, говорит на двух языках, страдает потерей памяти», — рассказывает Екатерина.
Супруга и персонал отеля пытались искать пропавшего самостоятельно — всё безуспешно. Женщина не знала, куда обращаться за помощью, была очень растеряна. Оказалось, что в 2020 году сотруднику отеля в поисках дедушки помогли волонтёры. Никита нашёл контакты и рассказал поисковикам о случившемся.
На место приехали добровольцы ПСО «Запад». Они выяснили, что днём местные жители видели похожего пенсионера в посёлке Краснополье. Получив эту информацию, добровольцы разделились на несколько групп и начали обследовать окрестности.
Два участника поисков отправилась по просёлочной дороге, идущей среди полей. Волонтёры доехали до места, где она заканчивалась, и заметили в поле около кустов тёмное пятно.
«Сначала показалось, что это человек, который что-то ищет в кустах. Потом увидели, что он то выходит из зарослей, то снова прячется. Решили проверить. Кричали и звали его по имени, тот откликнулся на немецком языке», — рассказала руководитель отряда.
Подошли ближе — и обнаружил, что это тот самый пропавший мужчина. Пенсионера вывели с поля и привезли к месту, где его ждала супруга.
В декабре 2024 года в Калининградской области пять суток искали пенсионера из Германии, приехавшего на отдых с женой. Пожилой мужчина ускользнул из стоматологической клиники, куда буквально на 10 минут заглянула женщина. Через день по камерам видеонаблюдения удалось отследить его путь, также помогли очевидцы, которые указали, что он двигался по Холмогоровке в сторону Светлогорска. Поиски пенсионера не прекращались несколько дней, однако в результате пожилого человека нашли погибшим.