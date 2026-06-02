Исчез без телефона и несколько часов бродил по полям: под Калининградом нашли пропавшего пенсионера из Германии

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Пожилой путешественник из Германии потерялся в Гурьевском районе, найти и спасти человека оперативно смогли волонтёры ПСО «Запад». Об этом «Клопс» рассказала руководитель отряда Екатерина Преснякова.

81-летний пенсионер вместе с супругой планировал отправиться дальше, в «большую Россию»: ночь на 2 июня у супругов был самолёт. Пара остановились в отеле под Калининградом.

«Днём 1 июня женщина прилегла отдохнуть в номере, а когда проснулась, мужа не обнаружила. Стала его искать — нигде нет. Телефон остался в номере, а сам пенсионер вышел из гостиницы и исчез. Мужчина — немец русского происхождения, носит русское имя, говорит на двух языках, страдает потерей памяти», — рассказывает Екатерина.

Супруга и персонал отеля пытались искать пропавшего самостоятельно — всё безуспешно. Женщина не знала, куда обращаться за помощью, была очень растеряна. Оказалось, что в 2020 году сотруднику отеля в поисках дедушки помогли волонтёры. Никита нашёл контакты и рассказал поисковикам о случившемся.

На место приехали добровольцы ПСО «Запад». Они выяснили, что днём местные жители видели похожего пенсионера в посёлке Краснополье. Получив эту информацию, добровольцы разделились на несколько групп и начали обследовать окрестности.

Два участника поисков отправилась по просёлочной дороге, идущей среди полей. Волонтёры доехали до места, где она заканчивалась, и заметили в поле около кустов тёмное пятно.

«Сначала показалось, что это человек, который что-то ищет в кустах. Потом увидели, что он то выходит из зарослей, то снова прячется. Решили проверить. Кричали и звали его по имени, тот откликнулся на немецком языке», — рассказала руководитель отряда.

Подошли ближе — и обнаружил, что это тот самый пропавший мужчина. Пенсионера вывели с поля и привезли к месту, где его ждала супруга.