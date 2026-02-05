Укусил полицейского за бедро: калининградец получил два года колонии

ВКонтакте

В Калининграде вынесли приговор местному жителю, который напал на сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба областного суда в четверг, 5 февраля.

Инцидент произошёл в ночь на 26 апреля 2025 года. В одну из квартир на улице Л. Шевцовой прибыли полицейские после сообщения о нарушении порядка. Мужчина вёл себя агрессивно, громко ругался и отказывался подчиняться требованиям сотрудников. При попытке задержания он схватил полицейского за форму и попытался ударить, а после — укусил другого за бедро.

В ходе суда обвиняемый частично признал вину. Его действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти»). Отягчающим обстоятельством стало состояние алкогольного опьянения, смягчающим — наличие малолетнего ребёнка на иждивении.

Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.