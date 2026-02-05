«Мы услышали жуткий крик сына»: в кафе Зеленоградска 5-летний мальчик получил травмы после издевательств подростков

ВКонтакте

Ссылка В Зеленоградске пятилетний мальчик получил травмы в детской комнате кафе: его толкнули вошедшие с улицы подростки. О происшедшем «Клопс» рассказала мама ребёнка, которая уже более полугода добивается наказания виновных. «Мы услышали жуткий крик» Вечером 23 мая 2025 года калининградцы приехали в курортный город. Наталья и её муж решили поужинать в одном из кафе на побережье, которое позиционирует себя как семейное. Родители выбрали заведение именно потому, что там есть игровая комната и сели прямо у входа в неё, чтобы видеть ребёнка. Почти сразу Наталью насторожило, что внутрь постоянно заходили подростки. По её словам, на двери висели правила, что детская зона предназначена только для малышей до десяти лет. «В какой-то момент мы услышали очень сильный, какой‑то жуткий крик нашего сына. Я сказала мужу: иди посмотри, что там происходит», — вспоминает женщина. Супруг вынес мальчика на руках. Ребёнок плакал и был весь красный: «Как будто только что боролся».

Толкали большие мальчики Как рассказал сын, несколько подростков толкали его на жёсткие сетки игровой конструкции. «Они очень плотные, предназначены, чтобы по ним лазали, но не для того, чтобы туда кого‑то силой бросать», — говорит Наталья. Подростков на месте уже не было. Другие дети сказали, что «те мальчики убежали», а пришли они просто с улицы. Наталья не заметила в комнате ни одного сотрудника, который бы следил за происходящим. «Там были две девочки-близняшки, на вид им года по три. Так вот, их отец всё это видел и забрал их оттуда, потому что ему стало страшно за дочерей. Мужчина тоже отдыхал с семьёй в кафе», — вспоминает Наталья. Она осмотрела ребёнка. Я сняла футболку и ужаснулась: на теле были огромные ссадины и кровоподтёки!» Семья зафиксировала травмы на видео и поехала в Детскую областную больницу, где мальчику сделали рентген. «Я боялась, что ему могли сломать рёбра или могут быть повреждения внутренних органов. Снаружи это не всегда видно, но может быть очень опасно — ребро может проткнуть лёгкое, например», — объясняет Наталья. Женщина добавляет, что когда в больнице с сына сняли всю одежду, она ужаснулась ещё больше. Мальчик буквально весь был в жутких ссадинах. На претензию получили отказ После случившегося родители обратились в полицию, попросили также получить записи с камер видеонаблюдения. Позднее семью уведомили, что уголовное дело возбуждать не будут — установить личности подростков по видеозаписям не удалось. Женщина добавила, что позже обращалась и в прокуратуру: якобы материалы находятся там на рассмотрении. Решить вопросы с администрацией кафе не удалось. Через полгода семья направила заведению досудебную претензию с требованием компенсировать моральный вред. По словам Натальи, в ответ они получили отказ. «Они написали, что ответственности не несут, потому что мы, родители, должны полностью сами следить за ребёнком. Получается, мы должны были сидеть с тарелками прямо в игровой комнате», — говорит женщина. Семья собирается продолжить обращения в надзорные органы и рассматривает возможность подачи гражданского иска.

Редакция «Клопс» обратилась с запросом в прокуратуру Калининградской области, где пообещали разобраться в сложившейся ситуации.