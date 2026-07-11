Бывший владелец «Челси» Кен Бейтс скончался в возрасте 94 лет

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Бывший владелец английского футбольного клуба «Челси» Кен Бейтс умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщила пресс-служба команды, пишет ТАСС в субботу, 11 июля.

Причина смерти не называется. «С глубокой скорбью сообщаем о кончине Кена Бейтса. Клуб выражает искренние соболезнования жене, всей его семье и друзьям. Решимость Кена бороться за «Челси» в трудные времена и вести команду к победам никогда не будет забыта», — говорится в сообщении.

В 1982 году Бейтс приобрёл «Челси» за один фунт стерлингов. Владельцем клуба он оставался более 20 лет. За это время команда выиграла два Кубка Англии — в 1997 и 2000 годах, Кубок английской лиги в 1998-м, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. В 2003 году Бейтс продал клуб Роману Абрамовичу.