СМИ: в НАТО заявили об отсутствии признаков подготовки России к войне с альянсом

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В НАТО не видят признаков того, что Россия готовится к конфликту с альянсом. Об этом сообщает британская газета Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника блока.

Как пишет издание, эта позиция расходится с заявлениями генсека НАТО Марка Рютте и ряда других представителей альянса. Ранее они допускали, что к 2030 году Москва может восстановить силы после конфликта на Украине и якобы быть готовой к нападению на страны блока.

При этом, по данным Times, высокопоставленный чиновник считает, что сейчас доказательств такой подготовки нет. По его словам, он не видит никаких признаков того, что Россия заинтересована в каком-либо конфликте с НАТО.