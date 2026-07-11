В Турции после 17 июля ожидается аномальная жара: туристов из России призвали к осторожности

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В Турции в ближайшие дни ожидается период сильного зноя, который может быть опасен для отдыхающих и местных жителей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала турецкий терапевт Дилек Шенгюл.

По прогнозам синоптиков, после 17 июля страну накроет волна аномальной жары, пришедшая из Европы. На популярных курортах Средиземноморского и Эгейского побережья температура воздуха может превысить 40 градусов, что повышает риск тепловых ударов, особенно у детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

«Предстоящая волна жары потребует особой осторожности. Необходимо избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и внимательно следить за самочувствием», — сказала Шенгюл.

По словам врача, высокие температуры увеличивают риск обезвоживания и перегрева. Первыми симптомами опасного состояния могут быть головокружение, слабость, тошнота, учащённое сердцебиение и спутанность сознания. В таких случаях нужно немедленно уйти с солнца, а при ухудшении самочувствия обратиться за медицинской помощью.

Шенгюл посоветовала планировать прогулки и экскурсии на утренние или вечерние часы, носить лёгкую одежду светлых тонов, пользоваться головными уборами и солнцезащитными средствами, а также регулярно восполнять потерю жидкости. На фоне ожидаемого потепления минздрав Турции рекомендовал жителям страны не дожидаться чувства жажды и выпивать ежедневно 2,5–3 литра воды.