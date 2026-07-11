Рука сама тянется к телефону: психолог раскрыла, как вырваться из ловушки соцсетей

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Привычка подолгу зависать в ленте по вечерам связана не столько с ленью, сколько с переутомлением. Об этом рассказала психолог «Скандинавского центра здоровья» Елена Шидловская, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, к концу дня у человека нередко исчерпывается ресурс самоконтроля: мозг много часов принимает решения, сдерживает эмоции и удерживает внимание. Когда энергии почти не остаётся, он выбирает самый простой способ получить удовольствие — короткие видео и бесконечную прокрутку ленты.

Шидловская советует не вводить жёсткие запреты, а выходить из этой привычки постепенно. «Выбираться советую мягко, без резких запретов. Например, заметить момент, когда рука тянется к телефону не от скуки, а от истощения, и заменить пустую прокрутку настоящим восстановлением: коротким сном, прогулкой, теплым душем, разговором; убрать телефон из спальни и отключить автовоспроизведение видео», — сообщила она.

Психолог объяснила, что каждый новый ролик даёт небольшой выброс дофамина — вещества, которое подкрепляет приятные действия. Кроме того, непредсказуемость ленты действует по принципу игрового автомата: человек не знает, что увидит дальше, и потому продолжает листать.

Специалист подчеркнула, что такое состояние часто путают с ленью, хотя разница принципиальна. Если при лени человек может что-то сделать, но не хочет, то при перегрузе у мозга уже не остаётся ресурса на усилие, и он хватается за самое простое.

Тревожным сигналом, по словам Шидловской, становится момент, когда ролики начинают заменять отдых, сон и живое общение. Насторожиться стоит, если человек собирался посидеть в телефоне пять минут, а очнулся через два часа, и после этого чувствует не облегчение, а ещё большую опустошённость.

«Когда прокрутка становится способом убежать от тревоги и усталости, это уже маркер выгорания», — пояснила она.