В ЕС призвали создать общеевропейскую армию, сохранив участие в НАТО

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Глава крупнейшей фракции в Европарламенте — Европейской народной партии — Манфред Вебер выступил за формирование общеевропейских оборонных структур. Об этом он заявил в интервью Welt am Sonntag.

Политик подчеркнул, что Европа должна стать более самостоятельной, в том числе в вопросах безопасности, сохранив при этом членство в НАТО. По его словам, в долгосрочной перспективе США дают понять союзникам, что им нужно «стоять на собственных ногах».

«Для Европы ясно: мы должны держаться вместе и стать независимыми, в том числе от настроений Трампа. Это означает, что сейчас мы должны создавать европейские оборонные структуры», — заявил Вебер.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп уже не раз шёл на конфронтацию с европейскими странами и, по его мнению, может сделать это снова. При этом Вебер выразил уверенность, что в случае чрезвычайной ситуации Европа и США всё равно поддержат друг друга. По словам евродепутата, если в ближайшие десять лет европейские государства вложат в оборону запланированные средства, они смогут вести диалог с США «на равных». Вебер добавил, что добиться этого не получится, если в Европе и дальше будут существовать 27 разрозненных армий.

«Сейчас нам нужен внутренний рынок оборонной продукции, единые правила экспорта и европейские структуры командования в сфере обороны, то есть европейская армия», — резюмировал политик.