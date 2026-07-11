Польская оппозиция потребовала помешать интеграции Украины в Евросоюз

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Крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» внесла на рассмотрение сейма проект резолюции против членства Украины в Евросоюзе. Об этом сообщает РИА Новости.

С инициативой выступил кандидат на пост премьер-министра от партии Пшемыслав Чарнек. По его словам, поводом для такого шага стала героизация Украиной виновников Волынской резни.

«В этой резолюции, помимо увековечивания памяти жертв, мы требуем, чтобы правительство предприняло все действия, препятствующие развитию интеграции Украины в Европейский союз. ЕС не может основываться на идеологии, противоречащей христианским и европейским ценностям. В нем не может быть государства, открыто прославляющего самое ужасное наследие», — заявил Чарнек на пресс-конференции перед памятником жертвам Волынской резни в Люблине.

Партия «Право и справедливость» требует рассмотреть резолюцию на следующем заседании сейма, запланированном на 15–17 июля.

11 июля считается кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резнёй. В этот день украинские националисты одновременно атаковали около 150 польских деревень. Польские историки расценивают эти события как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек.