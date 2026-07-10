Из России с любовью и деньгами: в багаже 38-летнего мужчины, летевшего в Бишкек, нашли 177 млн рублей

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В аэропорту Махачкалы задержали россиянина с двумя чемоданами, набитыми наличными, который планировал отправиться в Бишкек. В багаже 38-летний мужчина вёз 177 млн рублей. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе в пятницу, 10 июля.

Путешественник рассказал, что получил эти деньги за продажу недвижимости. В подтверждение своих слов он предоставил предварительный договор купли-продажи и расходные ордеры. Однако эти документы не соответствовали требованиям законодательства РФ, поэтому вывоз российской валюты был запрещён.

С 1 апреля 2026 года физические лица вправе вывозить сумму, не превышающую 100 тыс. долларов США. При этом список аккредитованных для этого аэропортов утверждён правительством РФ. А человек должен предоставить заверенные банковские выписки, подтверждающие снятие валюты Российской Федерации с его банковских счетов.