На Солнце за сутки произошли восемь сильных вспышек класса М

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Восемь мощных вспышек класса М зафиксировали на Солнце 4 июля. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики в субботу, 4 июля.

С 03:00 мск на светиле зарегистрировали серию событий в диапазоне от М1.1 до М4.1, продолжительность каждой вспышки составляла от 15 до 36 минут.

В ИПГ уточнили, что одна из вспышек — М1.1 — произошла в 11:52 мск в рентгеновском диапазоне в группе солнечных пятен 4479 (N14W73) и длилась 15 минут.

По данным института, за последние сутки мощность магнитной бури поднималась до уровня G3.

Солнечные вспышки делятся на классы A, B, C, M и X. A и B — слабые и незаметные, C — фиксируются приборами, M — средние, дают радиопомехи в полярных зонах, X — самые мощные, могут нарушать связь по всей планете. У каждого класса есть подуровни от 1 до 9. Магнитные бури оценивают по шкале G от G1 до G5. G1 — слабая, лёгкие колебания в сетях. G2 — умеренная, сбои напряжения на севере. G3 — сильная, проблемы со спутниками и радио. G4 — очень сильная, сбои навигации. G5 — экстремальная, возможны отключения электричества. Между вспышкой и бурей — от нескольких часов до трёх дней.