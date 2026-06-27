Учёные выяснили, что «противоположности» в отношениях не притягиваются

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Удовлетворённость отношениями зависит не от принципа противоположностей, а от конкретных сочетаний личных качеств. К такому выводу пришли исследователи Вроцлавского университета. Работа опубликована в Journal of Research in Personality.

Учёные провели онлайн‑опрос среди людей, состоящих в отношениях, и предложили им оценить себя и партнёра по десяти характеристикам. В список вошли возраст, политические взгляды, социальный статус и другие параметры. Аналитики изучали, как совпадения или различия по этим критериям связаны с качеством отношений.

Согласно результатам, наиболее частыми маркерами гармоничной пары оказались доброта и физическая привлекательность. Исследователи подчёркивают, что правило «противоположности притягиваются» не подтверждается — но и абсолютное сходство не гарантирует счастья.

Удовлетворение отношениями зависит не от степени схожести или различий, а от конкретных комбинаций качеств внутри пары.