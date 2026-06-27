NYT: Харви Вайнштейну повторно вынесут приговор по делу об изнасиловании

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Американскому продюсеру Харви Вайнштейну будет повторно вынесен приговор. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, суд Нью‑Йорка снял часть обвинений по просьбе прокуратуры. Поводом стало то, что присяжные в мае 2026 года не смогли вынести вердикт по делу об изнасиловании начинающей актрисы в гостинице в 2013 году. Материалы направили в суд нижестоящей инстанции в Калифорнии, где обвиняемому назначат новый приговор.

При этом суд отклонил ходатайство Вайнштейна об отмене обвинительного решения, вынесенного в Лос‑Анджелесе в 2022 году. Его адвокат, слова которой приводит газета, заявила, что «разочарована решением суда» и что продюсер продолжит добиваться пересмотра.

В 2024 году апелляционный суд Нью‑Йорка отменил обвинительный приговор 2020-го по делу о насильственных действиях сексуального характера. Судьи тогда решили, что процесс проходил с грубой ошибкой со стороны судьи. В декабре 2022-го суд присяжных в Лос‑Анджелесе признал Вайнштейна виновным по трём из семи пунктов, включая изнасилование итальянской модели в 2013 году.