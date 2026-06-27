Могут стать смертельно опасными: фармацевт предупредил о рисках хранения лекарств в жару

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Некоторые лекарства в жару могут полностью потерять эффективность или стать опасными для здоровья. Об этом РИА Новости рассказал фармацевт Ион Яланжи.

По словам эксперта, скачки температуры способны серьёзно изменить свойства лекарств. «В лучшем случае препарат просто станет неэффективным, в худшем — станет смертельно опасным», — отметил он.

Особую осторожность фармацевт рекомендует соблюдать с ампулами: в жару жидкость внутри может менять цвет или давать осадок — это признак серьёзного риска. В каплях и сиропах из‑за испарения воды повышается концентрация действующего вещества, что может привести к передозировке. Сладкие сиропы при этом способны забродить.

Мази и свечи на жаре плавятся и расслаиваются — повторное охлаждение их не спасает, использовать такие препараты нельзя. Таблетки и капсулы чаще всего просто теряют свои свойства.

Хранить лекарства, по словам специалиста, нужно в сухом и прохладном месте при температуре не выше +25°C. Яланжи советует не оставлять аптечку в машине или сумке во время прогулок в жару. Если же препарат хранится в холодильнике, его нельзя прижимать к стенкам — некоторые лекарства, например антибиотики, категорически нельзя замораживать.

Фармацевт призывает внимательно осматривать препараты перед приёмом. Если лекарство изменило цвет, форму или запах, использовать его не стоит. При любых сомнениях лучше проконсультироваться со специалистом.