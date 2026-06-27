В Японии открыли храм для плюшевых игрушек

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В японском городе Киото появился уникальный храм Nuigurumi, где можно выразить благодарность детской игрушке и провести для неё прощальную церемонию. Об этом пишет Dexerto.

На территории храма создали несколько тематических объектов: молитвенный зал, статуи львов‑хранителей в стиле плюшевых игрушек и ворота тори с «медвежьими» ушами. В ближайшее время там планируют открыть отдельный мемориальный зал, где будет храниться прах плюшевых символов после ритуальных церемоний.

Инициатором проекта стала компания, специализирующаяся на ремонте мягких игрушек. Её представители объяснили, что хотели создать пространство, где люди могли бы попрощаться с дорогими сердцу предметами детства и поблагодарить их.