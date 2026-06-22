Солнце вышло из трёхнедельной спячки: на звезде произошли две заметные для астрономов вспышки

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Солнце вышло из спячки, в которой находилось с 3 июня. На звезде произошли две существенные вспышки, сообщили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

«В обоих случаях вспышки наблюдались на восточном крае Солнца в одной и той же растущей группе пятен № 4473, которая в данный момент выходит с обратной стороны Солнца к Земле. Собственно, это единственный активный центр на Солнце сейчас. Из семи вспышек, зарегистрированных в прошедшее воскресенье, здесь произошли все семь», — рассказали учёные.

Выброшенная светилом облако плазмы направлено в противоположную от нашей планеты сторону, его скорость и масса не смогут оказать на землян воздействие.