Россия и США подпишут соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской

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Россия и США готовятся подписать соглашение о продолжении проектирования тоннеля, который должен соединить Чукотку и Аляску. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, пишет Sputnik.

По его словам, соглашение станет этапом в реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов между двумя странами. В СМИ тоннель уже окрестили «тоннелем Путина — Трампа».

В последние месяцы велась работа над технико‑экономическим обоснованием строительства. Проект предусматривает двухпутный железнодорожный и грузовой коридор, который свяжет транспортные системы Евразии и Северной Америки.

Предварительная стоимость оценивается в 8 млрд долларов. Строительство может занять восемь лет, а протяжённость подводного участка составит от 98 до 113 км — почти вдвое больше длины Евротоннеля под Ла-Маншем.