В Минприроды рассказали, сколько воды россиянам дают подземные ключи

Добыча питьевых подземных вод в России составляет 12 млн кубометров в сутки. Этого хватает, чтобы обеспечить население страны питьевой и технической водой. Такие данные привёл в интервью ТАСС министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов во вторник, 2 июня.
«В стране разведано свыше 19 тысяч месторождений подземных вод с запасами 72 млн кубических метров в сутки. Самые крупные — Приокское в Московской области и Краснодарское, которое находится на границе Краснодарского края и Республика Адыгея», — рассказал глава ведомства.
В Калининградской области в 2025 году произвели 134,55 млн литров минеральной, питьевой и газированной воды. Это на 15,5% больше, чем в 2024-м, и в 2,6 раза выше, чем десять лет назад