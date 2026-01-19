В Госдуме раскритиковали семейную ипотеку и предложили ей альтернативы

ВКонтакте

Повышение ставок по семейной ипотеке может привести к появлению альтернативных механизмов поддержки россиян. Если банки не сделают такие кредиты доступными, стоит развивать жильё социального найма и стройсберкассы. Такое мнение высказал зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко, его цитирует «Газета.Ru».

По словам депутата, семейная ипотека должна помогать родителям и стимулировать рождаемость, а не становиться источником сверхдоходов для банков. Сейчас, считает Аксёненко, финансовые организации зарабатывают на одном доме или квартире суммы, сопоставимые со стоимостью ещё нескольких объектов недвижимости.

«Если банки никак не пойдут на встречу, нужно наконец начать разрабатывать альтернативы ипотеке без участия финорганизаций — жильё соцнайма, строительные сберкассы. Можно начать разрабатывать иные программы помощи», — считает парламентарий.

Депутат подчеркнул, что простое повышение процентных ставок на и без того недоступное жильё бьёт не только по семьям, но и по отрасли. Из-за снижения спроса застройщики рискуют остаться без покупателей, а рынок — работать вхолостую.

Жильё по договору социального найма — это государственные или муниципальные квартиры, которые предоставляют нуждающимся в пользование. Люди платят коммунальные услуги и небольшую плату за наём, но не могут продать или сдавать такую квартиру.

Строительные сберкассы предполагают другую модель: сначала человек несколько лет копит средства и подтверждает платёжеспособность, а затем получает целевой льготный кредит на недостающую сумму под более низкий процент, нежели по обычной ипотеке.