В Калининграде набережную Карбышева засыпали землёй вперемешку с человеческими костями

В областном центре на набережной Карбышева напротив детской "Морской школы" высыпали землю с человеческими костями. Об этом сообщает на своём сайте "Комсомольская правда в Калининграде"

На набережной Карбышева ведутся реконструкционные работы, которым постоянно мешают разливы реки Преголя. Несколько грузовиков привезли на участок перед детской "Морской школой" грунт, которым строители намеревались поднять уровень площадки. Однако при очередном разливе реки вода вымыла из привезённой земли фрагменты человеческих скелетов — кости, обломки черепов, рёбра.

Пока неизвестно, откуда подрядчик привёз землю с останками, пишет издание. Ответ на этот вопрос предстоит найти полиции и Калининградской региональной общественной поисковой организации "Совесть", куда уже направлены соответствующие заявления.

Ремонтно-восстановительные работы на набережной Карбышева ведёт компания "АБЗ-Дорстрой". Реконструкция обойдется федеральному и областному бюджетам в 312,7 млн рублей и завершится в марте 2018 года.