Прокуратура: МП "Чистота" устроило несанкционированную свалку в центре Калининграда

Прокуратура Ленинградского района Калининграда выявила несанкционированную свалку ТБО на ул. Мусоргского, 74. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Территория, на которой обнаружили свалку, принадлежит МП "Чистота". Проверка установила, что сотрудники предприятия решили без соответствующих разрешительных документов складировать собранные с улиц города Калининграда твёрдые бытовые отходы непосредственно на территории предприятия на открытом грунте. Причиной стала неисправность вывозной техники и запрет предприятию эксплуатировать полигон твёрдых бытовых отходов в микрорайоне им. А. Космодемьянского (решение суда от 01.03.2017).



"Значительная часть территории в настоящее время захламлена бытовым мусором, что может повлечь негативные последствия как для окружающей среды, так и для санитарно-эпидемиологического благополучия населения", — отметили в пресс-службе прокуратуры.



Возбуждено дело об административном правонарушении. Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием обязать МП "Чистота" ликвидировать несанкционированную свалку ТБО.