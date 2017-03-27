Прокуратура: МП "Чистота" устроило несанкционированную свалку в центре Калининграда
Прокуратура Ленинградского района Калининграда выявила несанкционированную свалку ТБО на ул. Мусоргского, 74. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Территория, на которой обнаружили свалку, принадлежит МП "Чистота". Проверка установила, что сотрудники предприятия решили без соответствующих разрешительных документов складировать собранные с улиц города Калининграда твёрдые бытовые отходы непосредственно на территории предприятия на открытом грунте. Причиной стала неисправность вывозной техники и запрет предприятию эксплуатировать полигон твёрдых бытовых отходов в микрорайоне им. А. Космодемьянского (решение суда от 01.03.2017).
"Значительная часть территории в настоящее время захламлена бытовым мусором, что может повлечь негативные последствия как для окружающей среды, так и для санитарно-эпидемиологического благополучия населения", — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Возбуждено дело об административном правонарушении. Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием обязать МП "Чистота" ликвидировать несанкционированную свалку ТБО.
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