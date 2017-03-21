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Ярошук прокомментировал решение региональных властей не восстанавливать Королевский замок

Автор: Екатерина Медведева
11:35
  1601 2
Фото из архива Клопс.Ru
Александр Ярошук высказался в поддержку решения региональных властей не восстанавливать Королевский замок. Своё мнение градоначальник озвучил во вторник, 21 марта, после оперативного совещания в мэрии.

"Это правильно, если нет денег в бюджете. Существует масса других вопросов, которые очень актуальны: те же дворы, те же дороги, те же развязки и тротуары. Изымать деньги за счёт решения этих проблем и выделять их на строительство этого замка я считаю неправильным. Считаю, что это правильное решение — создать рекреационную зону, где будут под стеклом те фундаменты, которые обнаружены в ходе раскопок, и эту территорию запустить в оборот", — заявил Ярошук.

В минувшую субботу, 18 марта, во время пресс-конференции врио губернатора Антон Алиханов заявил, что пока он возглавляет регион, Королевский замок восстанавливаться не будет даже частями.

Напомним: проект "Сердце города", в рамках которого на месте замка планировалось возвести здание, построенное по его контурам, ликвидирован по решению учредителей в октябре 2016 года. Курировавший проект врио вице-премьера правительства региона Гарри Гольдман высказывался за восстановление Королевского замка, объяснив это возможностью привлечь инвесторов и туристов.

При этом Николай Цуканов, будучи губернатором, активно поддерживал идею восстановления западного флигеля замка. Это планировалось сделать частично за счёт частного инвестора уже к 2018 году.

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2 комментария Правила комментирования

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Павел Женев
Павел Женев #
12:31
Нет денег, отдайте территорию под восстановление замка ЕС, немцам... Желающие имеются. Впоследствии это будет музей, а это рабочие места, налоги и все такое.
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Insider
Insider #
12:52
Нет денег, отдайте территорию
Ситуация уже настолько серьезна, что впору готовиться к новому этапу развала страны.
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