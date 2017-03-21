Ярошук прокомментировал решение региональных властей не восстанавливать Королевский замок

Александр Ярошук высказался в поддержку решения региональных властей не восстанавливать Королевский замок. Своё мнение градоначальник озвучил во вторник, 21 марта, после оперативного совещания в мэрии.
"Это правильно, если нет денег в бюджете. Существует масса других вопросов, которые очень актуальны: те же дворы, те же дороги, те же развязки и тротуары. Изымать деньги за счёт решения этих проблем и выделять их на строительство этого замка я считаю неправильным. Считаю, что это правильное решение — создать рекреационную зону, где будут под стеклом те фундаменты, которые обнаружены в ходе раскопок, и эту территорию запустить в оборот", — заявил Ярошук.
В минувшую субботу, 18 марта, во время пресс-конференции врио губернатора Антон Алиханов заявил, что пока он возглавляет регион, Королевский замок восстанавливаться не будет даже частями.
Напомним: проект "Сердце города", в рамках которого на месте замка планировалось возвести здание, построенное по его контурам, ликвидирован по решению учредителей в октябре 2016 года
. Курировавший проект врио вице-премьера правительства региона Гарри Гольдман высказывался за восстановление Королевского замка
, объяснив это возможностью привлечь инвесторов и туристов.
При этом Николай Цуканов, будучи губернатором, активно поддерживал идею восстановления западного флигеля замка
. Это планировалось сделать частично за счёт частного инвестора уже к 2018 году.
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