Ярошук прокомментировал решение региональных властей не восстанавливать Королевский замок

Александр Ярошук высказался в поддержку решения региональных властей не восстанавливать Королевский замок. Своё мнение градоначальник озвучил во вторник, 21 марта, после оперативного совещания в мэрии.



"Это правильно, если нет денег в бюджете. Существует масса других вопросов, которые очень актуальны: те же дворы, те же дороги, те же развязки и тротуары. Изымать деньги за счёт решения этих проблем и выделять их на строительство этого замка я считаю неправильным. Считаю, что это правильное решение — создать рекреационную зону, где будут под стеклом те фундаменты, которые обнаружены в ходе раскопок, и эту территорию запустить в оборот", — заявил Ярошук.