КЖД рассчитывает сократить время в пути поезда Калининград — Москва на пять часов

Калининградская железная дорога планирует на пять часов сократить время в пути до Москвы фирменного поезда "Янтарь". Об этом в пятницу, 1 декабря, корреспонденту Клопс.Ru сообщил начальник Калининградской железной дороги Виктор Голомолзин.

По его словам, процесс сокращения времени в пути будет не одномоментным, а постепенным.

"Сегодня наш фирменный поезд "Янтарь" из Калининграда до Москвы следует 19 часов 20 минут. В течение 2018 года планируем сократить время в пути до 14 часов 30 минут. Всё будет происходить поступательно, планомерно, не сразу", — отметил Голомолзин.