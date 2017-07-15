На Окружной у спуска на Советский проспект произошло ДТП, образовалась пробка
Скриншот сайта Яндекс.Карты
После ДТП с участием четырёх транспортных средств на Окружной улице у спуска на Советский проспект образовалась пробка. Об этом сообщают очевидцы на странице "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
"Вконтакте" и читатель Клопс.Ru Илья Беляускас.
Согласно сведениям, пострадало не менее трёх машин. Согласно сервису Яндекс.Карты, пробка протянулась по Окружной от пересечения с Советским проспектом до пересечения с ул. Горького. Скорость движения машин не превышает 15 км/ч.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.