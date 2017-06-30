Заливатский: В РЖД назвали стоимость восстановления сообщения Калининград – Янтарный

Восстановление железнодорожного сообщения на направлении Калининград – Янтарный обойдётся в 1,5 млрд рублей. Как сообщил на своей странице в Facebook глава Янтарного городского округа Алексей Заливатский, такую цифру озвучил представитель РЖД на совещании правления Ассоциации муниципальных образований Калининградской области.

По словам главы Янтарного, ранее руководство КЖД озвучивало стоимость в 2,6 млрд рублей. Он отмечает, что представители РЖД назвали железнодорожное сообщение с Янтарным экономически невыгодным.

"К вечеру получил я сообщение от заместителя начальника железной дороги по взаимодействию с органами власти, в котором он озвучивает гипотетическую возможность за 3-5 лет восстановить ж/д сообщение с Янтарным. При условии разработки "дорожной карты" и воплощения ее в жизнь", – отметил Заливатский.