Заливатский: В РЖД назвали стоимость восстановления сообщения Калининград – Янтарный
Восстановление железнодорожного сообщения на направлении Калининград – Янтарный обойдётся в 1,5 млрд рублей. Как сообщил на своей странице в Facebook
глава Янтарного городского округа Алексей Заливатский, такую цифру озвучил представитель РЖД на совещании правления Ассоциации муниципальных образований Калининградской области.
По словам главы Янтарного, ранее руководство КЖД озвучивало стоимость в 2,6 млрд рублей. Он отмечает, что представители РЖД назвали железнодорожное сообщение с Янтарным экономически невыгодным.
"К вечеру получил я сообщение от заместителя начальника железной дороги по взаимодействию с органами власти, в котором он озвучивает гипотетическую возможность за 3-5 лет восстановить ж/д сообщение с Янтарным. При условии разработки "дорожной карты" и воплощения ее в жизнь", – отметил Заливатский.
В декабре 2016 года начальник Калининградской железной дороги Виктор Голомолзин заявлял
, что не возражает против регулярного сообщения с Янтарным, однако организовать железнодорожную линию нет возможности. Пассажиропоток недостаточен для этого.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.