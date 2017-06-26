В центре Калининграда в День города ограничат движение транспорта

В субботу, 8 июля, и в воскресенье, 9 июля, в центре Калининграда на время празднования Дня города ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Закрытие движения

В субботу, 8 июля, движение автотранспорта будет закрыто с 8:00 до 23:00 на всей ул. В. Гюго и на участке ул. Маршала Баграмяна от ул. В. Гюго до ул. Красноярской. Ограничение связано с проведением парусной регаты "Кубок трёх Губернаторов". Движение закроют с 18:00 до 24:00 на период проведения концерта у Дома Советов по ул. Шевченко от Ленинского проспекта до ул. Фрунзе и по ул. Пролетарской от ул. Шевченко до ул. Сергеева. С 22:00 до 24:00 закроют движение транспорта по участку Ленинского проспекта от ул. Театральной до ул. Портовой.

В воскресенье, 9 июля, движение транспорта закроют с 00:00 до 21:00 на просп. Мира на участке от ул. Кутузова до Советского проспекта; на просп. Победы от ул. Е. Ковальчук до просп. Мира; на ул. театральной от просп. Мира до Гвардейского проспекта; на ул. Грекова от ул. Брамса до просп. Мира; на ул. Брамса от ул. Чайковского до пр. Мира; на ул. Комсомольской от ул. Ермака до просп. Мира; на ул. Зоологической от пер. Зоологического до пр. Мира.

Запрет парковки

"С 6.00 7 июля до 23.00 8 июля будет запрещена остановка транспортных средств на автомобильной стоянке в районе Памятного знака рыбакам пионерам океанического лова. Кроме того, автовладельцам рекомендуют убрать свои машины с территории проведения массовых мероприятий", – говорится в сообщении.

Общественный транспорт

8 июля трамваи будут ходить до 18:00, а троллейбусы до 21:00. В ночь с 8 на 9 июля работу многих маршрутов общественного транспорта продлят до 1:00 ночи. До этого времени будут курсировать следующие маршруты:

№ 3 "ул. Химическая – ул. Театральная" – не менее двух автобусов;

№ 3 "ул. О. Кошевого – ул. Портовая" – не менее трех автобусов;

№ 5 "Силикатный завод (пос. А. Космодемьянского) – ул. Театральная" – не менее двух автобусов;

№ 5 "ул. О. Кошевого – ул. Портовая" – не менее двух автобусов;

№ 7 "с/о "Победа" – ул. Театральная" – не менее четырех автобусов;

№ 7 "ул. О. Кошевого – ул. Портовая" – не менее двух автобусов;

№ 9 "Сельхозтехника – ул. Портовая" ‑ один автобус;

№ 10 "завод Янтарь – ул. Портовая" – не менее двух автобусов;

№ 11 "ул. Молодой гвардии – ул. Театральная" – не менее трех автобусов;

№ 11 "ул. П. Морозова – ул. Портовая" – не менее двух автобусов;

№ 12 "ул. лейт. Катина – ул. Театральная" ‑ один автобус;

№ 14 "Северная гора – пос. Прегольский" ‑ не менее двух автобусов;

№ 18 "пос. Прибрежный – ул. Портовая" ‑ один автобус;

№ 19 "пос. Прибрежный – ул. Портовая" – один автобус;

№ 23 "пос. Чкаловск – ул. Театральная" – не менее двух автобусов;

№ 23 "ул. О. Кошевого – ул. Портовая" – не менее двух автобусов;

№ 24 "ул. Брусничная – ОАО "Калининградстройтранс" – не менее двух автобусов;

№ 26 "ул. Молодой гвардии – ул. Театральная" – один автобус;

№ 27 "ул. Ломоносова – ул. Театральная" – не менее двух автобусов;

№ 28 "Микрорайон "Юго-Восток" ‑ ул. Ломоносова" ‑ не менее четырех автобусов;

№ 30 "ул. П. Морозова – ул. Портовая" – не менее двух автобусов;

№ 32 "ул. Артиллерийская – Силикатный завод (пос. А. Космодемьянского)" – не менее двух автобусов;

№ 36 "пос. Чкаловск – ул. Театральная" – не менее трех автобусов;

№ 36 "ул. О. Кошевого – ул. Портовая" – не менее двух автобусов;

№ 37 "мотель "Балтика" – ул. Театральная" – не менее двух автобусов;

№ 44 "пос. Борисово – ул. Портовая" – не менее двух автобусов;

№ 48 "СК "Янтарный" – пос. Совхозный" ‑ не менее двух автобусов;

№ 61 "ул. Брусничная – Автошкола" – не менее двух автобусов;

№ 68 "ул. Артиллерийская – ГУР "Сельма" – не менее двух автобусов;

№ 71 "ул. Красная (школа № 20) – ул. Театральная" – не менее двух автобусов;

№ 75 "СК "Янтарный" - Кардиоцентр" – не менее четырех автобусов;

№ 82 "ул. И. Сусанина – ул. Химическая" – не менее двух автобусов;

№ 92 "ул. Сеченова (пос. А. Космодемьянского) – микрорайон Юго-Восток" – не менее трех автобусов.

С 22:00 8 июля по 01:00 9 июля автобусы городских и пригородных маршрутов, следующие по Советскому проспекту, пр. Мира, ул. Черняховского, Московскому проспекту через эстакадный мост, направят по Ленинскому проспекту, ул. Театральной, проспекту Мира и далее в обратном направлении по схемам движения существующих маршрутов. Автобусы, которые следуют по Ленинскому проспекту от ул. Багратиона в сторону площади Победы, поедут в обратном направлении по существующим схемам с разворотом на перекрёстке Ленпроспекта и ул. Портовой.

"8 июля с 18.00 до 22.00 автобусы маршрута № 64 направят по Ленинскому проспекту, ул. Черняховского, ул. А. Невского и далее по маршруту, в обратном направлении по тому же маршруту. Автобусы маршрута № 24 с 18.00 8 июля до 01.00 9 июля направят с ул. Ю. Гагарина по ул. Фрунзе, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, Ленинскому проспекту, пл. Победы, пр. Мира и далее по маршруту, в обратном направлении по тому же маршруту", – говорится в сообщении.

9 июля с 00:00 до 21:00 транспорт, следующий по пр. Мира в направлении поселка А. Космодемьянского, г. Светлого, г. Балтийска, конечного остановочного пункта «Ул. Брусничная», направят по Гвардейскому проспекту, ул. Горной, ул. Дмитрия Донского, ул. Пушкина, проспекту Победы, ул. Елены Ковальчук, пр. Мира и далее по своим маршрутам, в обратном направлении - по проспекту Победы, ул. Дмитрия Донского, ул. Горной, Гвардейскому проспекту и далее по своим маршрутам. Транспорт, следующий до посёлка Чкаловска, ул. Марш. Борзова, направят по Советскому проспекту, ул. Кирова, ул. Косм. Леонова и далее по своим маршрутам, в обратном направлении – по ул. Комсомольской, ул. Кирова, Советскому проспекту и далее по своим маршрутам.

Троллейбусные маршруты

9 июля по троллейбусным маршрутам № 2 и № 5 будут курсировать автобусы. Схема движения троллейбусных маршрутов также изменится.

По троллейбусному маршруту № 2 автобусы будут ехать по Московскому и Гвардейскому проспектам, ул. Гаражной, пл. Победы, Советскому проспекту, с конечной остановкой "Чкаловский поворот". В обратном направлении автобусы будут следовать по маршруту: "Чкаловский поворот", Советский проспект, ул. Красная, ул. Марш. Борзова, Советский проспект, пл. Победы, Гвардейский, Московский проспекты.

По троллейбусному маршруту № 5 автобусы будут ехать от конечного остановочного пункта "Ул. О. Кошевого" по ул. Интернациональная, ул. У. Громовой, ул. Батальная, ул. Киевская, Ленинский, Московский проспект, ул. Горная, ул. Дмитрия Донского, ул. Пушкина, просп. Победы, ул. Елены Ковальчук и далее по маршруту. В обратном направлении: проспект Победы, ул. Дмитрия Донского, ул. Горная, Московский, Ленинский проспекты, ул. Киевская, ул. Батальная, ул. У. Громовой, ул. Интернациональная, конечный остановочный пункт "Ул. О.Кошевого".

Троллейбусы по маршруту № 6 поедут от конечного пункта "Ул. Гайдара" по ул. Горького, ул. Черняховского, Ленинскому проспекту, до конечного пункта "Южный вокзал". Обратно они поедут тем же маршрутом.