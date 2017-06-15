В Калининградской области открывается судоходное движение, которое перекрыли в связи с нерестом рыбы
Во вторник, 20 июня, в Калининградской области открывается судоходное движение на водоёмах, выход в которые на маломерных судах был запрещён в связи с нерестом рыбы. Об этом в прямом эфире радио "Комсомольская правда — Калининград"
сообщил главный инспектор калининградского регионального центра ГИМС Евгений Коробко.
"Через пять дней водоёмы Калининградской области будут насыщены сотнями, если не тысячами судов — люди уже соскучились по воде. Мы уже представляем, какая нагрузка сейчас ляжет на инспекторский состав ГИМС", — отметил Евгений Коробко в эфире программы "С добрым утром, Ярошук!".
Отметим, что на учёте калининградского ГИМС находится порядка 22 тысяч судов, 30 баз для стоянок маломерных судов. Инспекторы ГИМС ежегодно проверяют их перед 1 апреля — началом навигации.
Кстати, 15 июня 2017 года Государственная инспекция маломерных судов отмечает свое 33-летие. Это ведомство было образовано в 1984 году, а с 2004 года структура находится в составе МЧС. С 2015 года на учёте ГИМС состоят все маломерные суда, которые используются в некоммерческих целях.
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