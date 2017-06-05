В "Янтарьэнерго" рассказали, как будут выглядеть электрозаправки в Калининградской области

В Калининградской области энергетики выполнили второй этап по установке электрозаправочных станций и представили макет всего заправочного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе "Янтарьэнерго".



"Зарядки" планируется оснастить автоматической подсветкой, а места их установки будут оборудованы защитными столбиками и информационными знаками, светящимися в темноте. Прорабатывается и вопрос установки дорожных знаков.



"Зарядные станции разработаны с учётом мировых тенденций в области зарядной инфраструктуры и электротранспорта и соответствуют всем нормам и стандартам Российской Федерации и Евросоюза в области электробезопасности", — отметили в пресс-службе.



Устанавливаемые в Калининградской области заправки для электромобилей будут двухстоповые. Одновременно от них смогут заправляться два электрокара. Завершение работ по установке электрозарядных станций запланировано до конца июня. Церемония открытия первой такой заправки состоится у отеля "Ибис" в конце Московского проспекта.

Фото: пресс-служба "Янтарьэнерго"