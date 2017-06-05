В "Янтарьэнерго" рассказали, как будут выглядеть электрозаправки в Калининградской области
В Калининградской области энергетики выполнили второй этап по установке электрозаправочных станций и представили макет всего заправочного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе "Янтарьэнерго".
"Зарядки" планируется оснастить автоматической подсветкой, а места их установки будут оборудованы защитными столбиками и информационными знаками, светящимися в темноте. Прорабатывается и вопрос установки дорожных знаков.
"Зарядные станции разработаны с учётом мировых тенденций в области зарядной инфраструктуры и электротранспорта и соответствуют всем нормам и стандартам Российской Федерации и Евросоюза в области электробезопасности", — отметили в пресс-службе.
Устанавливаемые в Калининградской области заправки для электромобилей будут двухстоповые. Одновременно от них смогут заправляться два электрокара. Завершение работ по установке электрозарядных станций запланировано до конца июня. Церемония открытия первой такой заправки состоится у отеля "Ибис" в конце Московского проспекта.
Фото: пресс-служба "Янтарьэнерго"
Сеть электрозаправочных станций создаётся в Калининградской области в рамках всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта. В Калининграде реализуется пилотный проект
. В 2017 году в регионе появится 6 заправок для электромобилей. Они будут установлены в Светлогорске, Зеленоградске, Янтарном, на Куршской косе и в Калининграде. В областном центре установят две электрозаправки.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.