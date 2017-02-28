S7 Airlines отвезёт из Калининграда в Санкт-Петербург за 2 750 рублей
S7 Airlines открывает новые рейсы из Санкт-Петербурга — в Калининград и Брянск. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Новые рейсы будут выполняться с 7 мая 2017 года. Авиабилеты уже в продаже.
Полёты в Брянск будут осуществляться по средам и воскресеньям, в Калининград — по средам, четвергам и воскресеньям. Минимальная стоимость авиабилета в одну сторону из Санкт-Петербурга в Брянск составляет 3 000 рублей, в Калининград — 2 750 рублей.
Рейсы будут выполняться на современных воздушных судах Embraer 170-LR, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в экономическом классе. S7 Airlines станет первой российской авиакомпанией, выполняющей полёты на самолётах этого типа. Ожидается, что первые Embraer 170-LR появятся в парке S7 Airlines весной, а до конца 2017 года авиакомпания получит 17 лайнеров.
Узнать точную информацию о рейсах, забронировать и купить билеты можно также по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-700-07-07 (звонок по России бесплатный).
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