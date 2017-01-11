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Главная Новости Транспорт

Рольбинов заявил, что строительство дорог к ЧМ-2018 в регионе опережает график

11:54
  422 0
  • Фото пресс-службы регионального правительства
Фото пресс-службы регионального правительства
Строительство транспортных объектов ЧМ-2018 идёт с опережением графика. Об этом во время рабочего выезда заявил врио зампредседателя правительства Александр Рольбинов.

Директор управления дорожного хозяйства региона Геннадий Лейбович, представители генеральных подрядных организаций и зампредседателя правительства по объектам транспортной инфраструктуры, реализуемым в рамках федеральных целевых программ, проверили подготовку устройства улично-дорожной сети на острове Октябрьском, реконструкцию Северного обхода и строительство эстакады "Восточная" с мостами через реки Старую и Новую Преголи в Калининграде.

Как сообщили дорожники, работы на Северном обходе идут со значительным опережением графика. На объекте уже завершается установка наружного освещения. Обещают, что после введения в эксплуатацию значительно увеличится пропускная способность данного участка и сократятся пробки.

"На участке между Московским проспектом и так называемой Гурьевской развязкой вместо ненормативных двух полос будет современная шестиполосная дорога первой категории без светофорного регулирования и пересечения в одном уровне. Подрядчик опережает график почти в два раза и готов сдать объект до конца этого года ", — рассказал Александр Рольбинов.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что на Московском проспекте в настоящее время выполнены работы по разборке путепровода. Там начали устраивать свайный фундамент опоры будущего мостового сооружения со стороны въезда в город.

В направлении острова Октябрьского отсыпают земляное полотно, производят устройство подстилающего слоя и щебёночного основания. По мосту через реку Новую Преголю выполнены работы по устройству основания и ростверков семи опор моста.

Как сообщил Александр Рольбинов, второй этап Восточной эстакады вместе с развязкой на Московском проспекте планируется завершить до конца 2017 года.

Что касается строительства улично-дорожной сети на острове Октябрьском (в районе стадиона "Калининград"), то активная фаза наступит в феврале.

"Подрядчики не остановили работы во время новогодних каникул. На всех площадках дорожники трудятся уже с третьего января. И даже с учётом неблагоприятных погодных условий темпы работ не снижают", — подчеркнул Александр Рольбинов.

Врио зампреда также отметил, что в конце 2016 года региональный оргкомитет по подготовке к ЧМ-2018 утвердил рабочую версию транспортного мастер-плана на время проведения турнира. Сейчас идут согласования с соответствующими силовыми структурами и органами безопасности. Документ, разработанный Высшей школой экономики, должен обеспечить комфортное передвижение для болельщиков, участников игр и жителей региона. Запланировано создание регионального центра управления перевозками, куда будут включены городские и областные операторы.

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