На центральных улицах Калининграда 1 и 7 января ограничат движение транспорта
На центральных улицах Калининграда в связи с проведением новогодних и рождественских мероприятий, а также Х Международной рождественской выставки-ярмарки "Русский край — 2017" 1 и 7 января планируется ограничить движение транспорта. Об этом сообщили в администрации.
С 11:00 до 20:00 в указанные дни будет закрыто движение транспорта на участке улицы Профессора Баранова — от площади Победы по улицы Иванникова; участке улицы Гаражной — от площади Победы до улицы Озерова; участке улицы Юношеской — от Гаражной до Горького.
На протяжении недели, с 4 по 10 января, с 08:00 до 19:00, будет перекрыто движение транспорта на участке улицы Баранова — от дома № 10 до площади Победы.
Кроме того, 1 и 7 января будет ограничена
парковка автомобилей в центре города.
1 января, с 08:00 до 20:00, и 7 января, с 08:00 до 19:00, будет запрещена стоянка у дома № 4 на площади Победы и на парковке по улице Юношеской.
Автомобилистов также просят также не парковать автомобили в зоне оперативного закрытия движения, в районе Калининградского делового центра, на стоянке у ТЦ "Пассаж" по улице Гаражной и по улице Юношеской.
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