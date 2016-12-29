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Главная Новости Транспорт

В России приостановили полёты Ту-154

11:58
  122 0
  • Фото с сайта ru.wikipedia.org
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Полёты самолетов Ту-154 приостановлены до выяснения причин крушения борта Минобороны в Чёрном море. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил руководитель службы безопасности полётов авиации Вооружённых Сил РФ Сергей Байнетов на пресс-конференции, посвящённой первым итогам расследования крушения, пишет ТАСС.

При этом отказываться от эксплуатации этих самолётов не будут. 

"Ту-154 выводить из эксплуатации не будут. Эти самолёты хорошо себя зарекомендовали, с ними проводятся грамотные ремонтные работы в соответствии с графиком," — отметил Байнетов.

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«Крушение Ту-154 над Чёрным морем»

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