Уходящий в отставку замдиректора "Балтики" рассказал о заработке клуба, надеждах и игроках

В среду, 7 июня, в футбольном клубе "Балтика" объявили об отставке исполнительного директора команды Андрея Кляшторного, который в 90-е и начале двухтысячных удачно выступал за команду как игрок, а затем девять лет работал на административных должностях. О том, с какими эмоциями бывший голкипер покидает "Балтику", он рассказал корреспонденту Клопс.Ru.

— Было объявлено о том, что вы уходите. Когда это случится?

— По факту это случится завтра, 9 июня. Сегодня последний день работы.

— Вчера вы сказали, что решение об отстранении вас от работы было неожиданным. Почему, как вы считаете, это случилось сейчас?

— Это произошло после оглашения новых задач перед командой. На протяжении девяти лет, то есть всей моей работы на должности исполнительного директора, советом директоров "Балтики" ставилась задача выживания в ФНЛ. Перед нами никогда не ставили амбициозной задачи выхода в премьер-лигу, потому что обеспечить эту цель финансово не было возможности.

— Почему у вас не получилось найти точки соприкосновения с новым гендиректором?

— Раньше у нас всё время не хватало средств. Мы всегда ходили с протянутой рукой. На мне была ответственность по спонсорам, и я ездил по всей области, подписывал договоры, собирал по крупицам бюджет клуба. Сейчас другая задача. Финансирование есть, генеральному директору не нужен человек, который будет ходить с протянутой рукой. Поэтому, возможно, не нужен такой специалист, как я.

— А сейчас деньги на эту задачу появились?

— По всей вероятности, да.

Александр Подгорчук / Клопс.Ru

— Вы отработали более девяти лет в Балтике, подведите итог своей работы.

— Я выполнил все поставленные передо мной советом директоров задачи. Это в первую очередь обеспечение результата, а также яркая игра команды. Вне зависимости от счёта на табло мы занимали третье место по посещаемости в ФНЛ. Это самый главный итог — болельщикам нравится, они приходят, переживают эмоционально. Конечно, далеко не всегда мы побеждали, люди не всегда уходили со стадиона с хорошим настроением, но это футбол.

— То есть со всеми задачами вы справились?

— Да, именно так.

— Но ведь "Балтика" за последние годы в ФНЛ оказывалась к концу сезона ближе к дну турнирной таблицы. В прошлом году даже вылетела по спортивному принципу.

— В турнирной таблице мы находились там, где заслуживали по игре. Мы делали ставку на местную молодёжь. У нас в составе было до 12 местных воспитанников, а в основном составе было восемь калининградцев. Сейчас задачи меняются, приходят другие игроки.

— Приглашение Черевченко даст болельщикам надежду на то, что команда вернётся в высшую лигу российского футбола, в премьер-лигу?

— У меня нет сомнений, что при достаточном финансировании Черевченко справится с этой задачей. Он был великолепным игроком и квалифицированный тренер.

— С приходом в клуб нового генерального директора Тимура Лепсая выяснилось, что клуб недополучал средства за рекламные вывески на воротах стадиона со стороны пр. Мира. С торговли на матчах в клуб перечисляли всего 1 500 рублей. Как так получилось?

— За нашим бюджетом следили очень внимательно. Все сведения доставлялись в совет директоров, где каждая копейка учитывалась. В состав входили министр финансов, замминистра экономики. Если бы в процессе нашей хозяйственной деятельности были недоработки, нам бы на них указали и это было бы поправлено. Вообще я бы хотел, наоборот, поблагодарить нашего партнёра — компанию "Мольберт и братья" — за то, что она крутила анонсы наших игр бесплатно на своих мониторах, на телеканале "Каскад" выходили ролики про "Балтику".

В итоге, если посчитать, то мы на своей рекламе сэкономили порядка 2–3 миллионов рублей в год. Да, мы сдавали рекламные площади на заборе со стороны пр. Мира, но нам вовремя платили, мы не искали самостоятельно рекламодателей, это всё входило в обязанность нашего партнёра. За год в бюджет клуба поступало с этой рекламы 1,2 миллиона рублей. В совете директоров считали до сих пор, что эта сумма адекватная.

Александр Подгорчук / Клопс.Ru

— А сколько всего зарабатывает "Балтика"?

— По итогам 2016 года коммерческий отдел клуба заработал 12 миллионов рублей. Сюда входят продажа билетов на домашние матчи, аренда территории стадиона, рекламные щиты внутри и снаружи.

— Цифра в 12 миллионов говорит об эффективной работе менеджмента?

— Давайте сравним с 2017 годом и поймём, эффективно при мне работал рекламный отдел клуба или нет.

— Правильное ли решение убрать бесплатные билеты для женщин и повысить их стоимость для всех? Всё же того продукта, о создании которого постоянно говорит гендиректор Тимур Лепсая, калининградский болельщик пока не увидел.

— Я не хочу критиковать последнее решение руководства, он так видит и считает своё решение правильным. В своё время пускать женщин без оплаты было решено советом директоров ввиду того, что часть 14-тысячного стадиона пустовала. Мы этим хотели привлечь ещё больше людей на трибуны.

Бесплатно могли ходить не только представительницы прекрасного пола, но и участники войны, ветераны, а также те, для кого поход на стадион мог показаться накладным. Я не думаю, что мы много потеряли в деньгах от того, что женщины ходили к нам бесплатно. Наоборот, по телекартинке вся страна видела наши трибуны, любовь к футболу со стороны не только мужчин, но и женщин.

— Одно из озвученных к прежнему замечаний со стороны нового директора Лепсая было то, что команда отпустила вратаря Дениса Вамбольта за смешные два миллиона рублей. Почему не заключали контракты, которые бы позволяли ещё и заработать с игроков?

— Денис Вамбольт играл на первенстве области, мы с ним заключили контракт и внесли туда пункт о компенсации в два миллиона. Денис — не известный широкому кругу людей вратарь, который буквально сыграл десяток матчей за "Балтику" по большому счёту сыроватого, но с перспективой, мы очень удачно продали. Тем более что у нас было два хороших вратаря, просто их травмы позволили ему раскрыться, а нам — его продать. К сожалению, пока в "Амкаре" он не сыграл ещё ни одного матча за основную команду.

Александр Подгорчук / Клопс.Ru

— Болельщики пишут и часто говорят, что вся лига ФНЛ в "договорняках". Балтика за время вашей работы играла договорные матчи?

— Нет.

— Если говорить о весенней части прошедшего сезона, у болельщиков есть подозрения в договорном характере на трёх играх: со "Спартаком-2", "Факелом" и "Шинником". Опасения оправданны?

— Я вообще исключаю договорной характер. Это против моих правил. Я такого не слышал, не вижу, и у меня нет никаких подозрений, что "Балтика" могла быть замешана в подобном.

— По вашим же словам, Лепсая не видит вас ни в какой должности в "Балтике", а вы какую бы дали оценку новому специалисту, сам он себе поставил четыре с минусом?

— Он проработал только полгода, это слишком мало, чтобы давать оценки.

— На недавней пресс-конференции, со слов руководителя клуба Александра Шендерюка-Жидкова, врио губернатора региона Антон Алиханов поставил команде цель — побеждать в каждом матче в предстоящем сезоне. Это изначально невыполнимая задача. Такое заявление говорит скорее о некой некомпетентности в вопросах футбола или это такой способ сказать в любой момент: вот, задачу вы не выполнили?

— Это задача правильная, хотя и трудновыполнимая. Я всегда, когда был футболистом, на каждый матч выходил только с одной целью — победа. Но под задачу от губернатора нужны игроки высокого класса, микроклимат в команде должен быть положительным. Только тогда всё будет получаться.

— Способна сегодня Балтика решать задачу выхода в премьер-лигу или попадания в четвёрку, в стыки?

— Сейчас собирается новая команда, не видел пока коллектив, поэтому мне сложно сказать. Жаль, что на местных ребят мало обращают внимание. Нам обязательно нужно возвращаться в элиту российского футбола. Помню, как в 90-е, когда "Балтика" только вышла в высшую лигу, многие в России не знали, где находится Калининград и что это часть страны. Например, на матче в Воронеже болельщики кричали: "Немцев с поля", а в Подмосковье удивлялись, как мы играем в российской лиге, принимая нас за выходцев из Литвы.

Александр Подгорчук / Клопс.Ru

— После завершения карьеры игрока вы получили тренерское образование, оплаченное из бюджета ФК "Балтика". После окончания учёбы возглавили команду ветеранов, выступавшую в чемпионатах города и области. Почему вы не стали работать тренером?

— Я был тренером и на региональном уровне, и в ФНЛ — в Курске, Хабаровске поработал, но понял, что это немножко не моё. Нравилась административная деятельность. Я просто счастлив, что мне повезло проработать в такой команде, как "Балтика", девять великолепных лет. Мало того что я поиграл за "Балтику", играл неплохо, меня любили болельщики, но ещё и смог остаться в клубе, и мне доверяло руководство.

— У "Балтики" нет крупного спонсора. Как выходить из этой ситуации?

— Всё зависит от губернатора. Несколько лет назад во время визита президента Владимира Путина в Калининград тогдашний губернатор Николай Цуканов сумел поставить вопрос по поводу генерального спонсора. Президент решил это достаточно быстро, через несколько дней мы подписали контракт с "Росэнергоатомом". Более того, через год мы переподписали соглашение и нам увеличили бюджет. Также нельзя не упомянуть про золотые времена "Балтики", когда область возглавлял Юрий Маточкин. Тогда спонсоры были. В своё время бросил клич Георгий Боос — и бизнес откликнулся. Посмотрим, как будет сейчас, но нужны действия со стороны главы региона.

— У вас есть понимание, куда сейчас вы пойдёте работать дальше?

— Я один из руководителей ветеранов команды "Балтика". Собираемся в поездку в Брест. В ближайшее время жду расчёт и после этого буду собирать вещи на рабочем месте. Неделю отдохну, а потом буду думать.

— Если пригласят в "Балтику" снова, вернётесь?

— Вернусь в любой момент, как только буду нужен клубу.