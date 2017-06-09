+20 °C
днем
+9 °C
ночью
09 июня 2017 г. 00:00
73 225 пользователей
за 24 часа на сайте
56.91 -0.17
Курс ММВБ на 08 июня 2017, 23:00
63.82 -0.53
Курс ММВБ на 08 июня 2017, 23:00
15.23 -0.04
Курс ЦБ на 09 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Спорт

Уходящий в отставку замдиректора "Балтики" рассказал о заработке клуба, надеждах и игроках

Автор: Константин Сериков
21:38
  1000 0
  • Андрей Кляшторный
Андрей Кляшторный
Клопс.Ru
В среду, 7 июня, в футбольном клубе "Балтика" объявили об отставке исполнительного директора команды Андрея Кляшторного, который в 90-е и начале двухтысячных удачно выступал за команду как игрок, а затем девять лет работал на административных должностях. О том, с какими эмоциями бывший голкипер покидает "Балтику", он рассказал корреспонденту Клопс.Ru.
 
— Было объявлено о том, что вы уходите. Когда это случится?
 
— По факту это случится завтра, 9 июня. Сегодня последний день работы.
 
— Вчера вы сказали, что решение об отстранении вас от работы было неожиданным. Почему, как вы считаете, это случилось сейчас?
 
— Это произошло после оглашения новых задач перед командой. На протяжении девяти лет, то есть всей моей работы на должности исполнительного директора, советом директоров "Балтики" ставилась задача выживания в ФНЛ. Перед нами никогда не ставили амбициозной задачи выхода в премьер-лигу, потому что обеспечить эту цель финансово не было возможности.
 
— Почему у вас не получилось найти точки соприкосновения с новым гендиректором?
 
— Раньше у нас всё время не хватало средств. Мы всегда ходили с протянутой рукой. На мне была ответственность по спонсорам, и я ездил по всей области, подписывал договоры, собирал по крупицам бюджет клуба. Сейчас другая задача. Финансирование есть, генеральному директору не нужен человек, который будет ходить с протянутой рукой. Поэтому, возможно, не нужен такой специалист, как я.
 
— А сейчас деньги на эту задачу появились?
 
— По всей вероятности, да.
 
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
 
— Вы отработали более девяти лет в Балтике, подведите итог своей работы.
 
— Я выполнил все поставленные передо мной советом директоров задачи. Это в первую очередь обеспечение результата, а также яркая игра команды. Вне зависимости от счёта на табло мы занимали третье место по посещаемости в ФНЛ. Это самый главный итог — болельщикам нравится, они приходят, переживают эмоционально. Конечно, далеко не всегда мы побеждали, люди не всегда уходили со стадиона с хорошим настроением, но это футбол.
 
— То есть со всеми задачами вы справились?
 
— Да, именно так.
 
— Но ведь "Балтика" за последние годы в ФНЛ оказывалась к концу сезона ближе к дну турнирной таблицы. В прошлом году даже вылетела по спортивному принципу.
 
— В турнирной таблице мы находились там, где заслуживали по игре. Мы делали ставку на местную молодёжь. У нас в составе было до 12 местных воспитанников, а в основном составе было восемь калининградцев. Сейчас задачи меняются, приходят другие игроки.
 
— Приглашение Черевченко даст болельщикам надежду на то, что команда вернётся в высшую лигу российского футбола, в премьер-лигу?
 
— У меня нет сомнений, что при достаточном финансировании Черевченко справится с этой задачей. Он был великолепным игроком и квалифицированный тренер.
 
— С приходом в клуб нового генерального директора Тимура Лепсая выяснилось, что клуб недополучал средства за рекламные вывески на воротах стадиона со стороны пр. Мира. С торговли на матчах в клуб перечисляли всего 1 500 рублей. Как так получилось?
 
— За нашим бюджетом следили очень внимательно. Все сведения доставлялись в совет директоров, где каждая копейка учитывалась. В состав входили министр финансов, замминистра экономики. Если бы в процессе нашей хозяйственной деятельности были недоработки, нам бы на них указали и это было бы поправлено. Вообще я бы хотел, наоборот, поблагодарить нашего партнёра — компанию "Мольберт и братья" — за то, что она крутила анонсы наших игр бесплатно на своих мониторах, на телеканале "Каскад" выходили ролики про "Балтику".
 
В итоге, если посчитать, то мы на своей рекламе сэкономили порядка 2–3 миллионов рублей в год. Да, мы сдавали рекламные площади на заборе со стороны пр. Мира, но нам вовремя платили, мы не искали самостоятельно рекламодателей, это всё входило в обязанность нашего партнёра. За год в бюджет клуба поступало с этой рекламы 1,2 миллиона рублей. В совете директоров считали до сих пор, что эта сумма адекватная.
 
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
 
— А сколько всего зарабатывает "Балтика"?
 
— По итогам 2016 года коммерческий отдел клуба заработал 12 миллионов рублей. Сюда входят продажа билетов на домашние матчи, аренда территории стадиона, рекламные щиты внутри и снаружи.
 
— Цифра в 12 миллионов говорит об эффективной работе менеджмента?
 
— Давайте сравним с 2017 годом и поймём, эффективно при мне работал рекламный отдел клуба или нет.
 
— Правильное ли решение убрать бесплатные билеты для женщин и повысить их стоимость для всех? Всё же того продукта, о создании которого постоянно говорит гендиректор Тимур Лепсая, калининградский болельщик пока не увидел.
 
— Я не хочу критиковать последнее решение руководства, он так видит и считает своё решение правильным. В своё время пускать женщин без оплаты было решено советом директоров ввиду того, что часть 14-тысячного стадиона пустовала. Мы этим хотели привлечь ещё больше людей на трибуны.
 
Бесплатно могли ходить не только представительницы прекрасного пола, но и участники войны, ветераны, а также те, для кого поход на стадион мог показаться накладным. Я не думаю, что мы много потеряли в деньгах от того, что женщины ходили к нам бесплатно. Наоборот, по телекартинке вся страна видела наши трибуны, любовь к футболу со стороны не только мужчин, но и женщин.
 
 — Одно из озвученных к прежнему замечаний со стороны нового директора Лепсая было то, что команда отпустила вратаря Дениса Вамбольта за смешные два миллиона рублей. Почему не заключали контракты, которые бы позволяли ещё и заработать с игроков?
 
— Денис Вамбольт играл на первенстве области, мы с ним заключили контракт и внесли туда пункт о компенсации в два миллиона. Денис — не известный широкому кругу людей вратарь, который буквально сыграл десяток матчей за "Балтику" по большому счёту сыроватого, но с перспективой, мы очень удачно продали. Тем более что у нас было два хороших вратаря, просто их травмы позволили ему раскрыться, а нам — его продать. К сожалению, пока в "Амкаре" он не сыграл ещё ни одного матча за основную команду.
 
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
 
— Болельщики пишут и часто говорят, что вся лига ФНЛ в "договорняках". Балтика за время вашей работы играла договорные матчи?
 
— Нет.
 
— Если говорить о весенней части прошедшего сезона, у болельщиков есть подозрения в договорном характере на трёх играх: со "Спартаком-2", "Факелом" и "Шинником". Опасения оправданны?
 
— Я вообще исключаю договорной характер. Это против моих правил. Я такого не слышал, не вижу, и у меня нет никаких подозрений, что "Балтика" могла быть замешана в подобном.
 
— По вашим же словам, Лепсая не видит вас ни в какой должности в "Балтике", а вы какую бы дали оценку новому специалисту, сам он себе поставил четыре с минусом?
 
— Он проработал только полгода, это слишком мало, чтобы давать оценки.
 
— На недавней пресс-конференции, со слов руководителя клуба Александра Шендерюка-Жидкова, врио губернатора региона Антон Алиханов поставил команде цель — побеждать в каждом матче в предстоящем сезоне. Это изначально невыполнимая задача. Такое заявление говорит скорее о некой некомпетентности в вопросах футбола или это такой способ сказать в любой момент: вот, задачу вы не выполнили?
 
— Это задача правильная, хотя и трудновыполнимая. Я всегда, когда был футболистом, на каждый матч выходил только с одной целью — победа. Но под задачу от губернатора нужны игроки высокого класса, микроклимат в команде должен быть положительным. Только тогда всё будет получаться.
 
 — Способна сегодня Балтика решать задачу выхода в премьер-лигу или попадания в четвёрку, в стыки?
 
— Сейчас собирается новая команда, не видел пока коллектив, поэтому мне сложно сказать. Жаль, что на местных ребят мало обращают внимание. Нам обязательно нужно возвращаться в элиту российского футбола. Помню, как в 90-е, когда "Балтика" только вышла в высшую лигу, многие в России не знали, где находится Калининград и что это часть страны. Например, на матче в Воронеже болельщики кричали: "Немцев с поля", а в Подмосковье удивлялись, как мы играем в российской лиге, принимая нас за выходцев из Литвы.
 
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
 
— После завершения карьеры игрока вы получили тренерское образование, оплаченное из бюджета ФК "Балтика". После окончания учёбы возглавили команду ветеранов, выступавшую в чемпионатах города и области. Почему вы не стали работать тренером?
 
— Я был тренером и на региональном уровне, и в ФНЛ — в Курске, Хабаровске поработал, но понял, что это немножко не моё. Нравилась административная деятельность. Я просто счастлив, что мне повезло проработать в такой команде, как "Балтика", девять великолепных лет. Мало того что я поиграл за "Балтику", играл неплохо, меня любили болельщики, но ещё и смог остаться в клубе, и мне доверяло руководство.
 
— У "Балтики" нет крупного спонсора. Как выходить из этой ситуации?
 
— Всё зависит от губернатора. Несколько лет назад во время визита президента Владимира Путина в Калининград тогдашний губернатор Николай Цуканов сумел поставить вопрос по поводу генерального спонсора. Президент решил это достаточно быстро, через несколько дней мы подписали контракт с "Росэнергоатомом". Более того, через год мы переподписали соглашение и нам увеличили бюджет. Также нельзя не упомянуть про золотые времена "Балтики", когда область возглавлял Юрий Маточкин. Тогда спонсоры были. В своё время бросил клич Георгий Боос — и бизнес откликнулся. Посмотрим, как будет сейчас, но нужны действия со стороны главы региона.
 
— У вас есть понимание, куда сейчас вы пойдёте работать дальше?
 
— Я один из руководителей ветеранов команды "Балтика". Собираемся в поездку в Брест. В ближайшее время жду расчёт и после этого буду собирать вещи на рабочем месте. Неделю отдохну, а потом буду думать.
 
— Если пригласят в "Балтику" снова, вернётесь?
 
— Вернусь в любой момент, как только буду нужен клубу.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

"Филиалы ада на земле — 2": в калининградских учреждениях объяснили причины очередей
11:13
  6284 1
"Филиалы ада на земле — 2": в калининградских учреждениях объяснили причины очередей
Под Гурьевском спасатели вытащили водителя из разбившегося об дерево микроавтобуса (фото)
Фото горячей новости
16:37
  7315 0
В Калининградской области утвердили новые официальные праздники
Фото горячей новости
15:15
  8685 1
В Калининграде собирают деньги на лечение трёхлетнему мальчику с опухолью почки
Фото горячей новости
13:49
  2134 1
Мебель на Калужской знакомит со "стилем звёзд"
Фото горячей новости
13:30
  1198

Лента новостей

Картинка
Немецкие исследователи определили возраст самых древних останков человека
22:01
  652 0
Картинка
Уходящий в отставку замдиректора "Балтики" рассказал о заработке клуба, надеждах и игроках
21:38
  1000 0
Картинка
Посол РФ: Россия имеет право взыскать с Литвы 72 млрд долларов
20:55
  2442 2
Картинка
"Фонтанка": в Петербурге мотоциклист потерял на шоссе 12 млн рублей
20:36
  3037 0

Авторские колонки

Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
Один против всех: как экономить, копить и инвестировать личные деньги
  932 0
Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Лёгкие деньги закончились: как выжить бизнесу
  4811 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo