13 минут в ледяной воде: "морж" из Зеленоградска собрался побить собственный рекорд
Фото из архива "Клопс.Ru"
Известный "морж" из Зеленоградска Олег Резанов собирается установить рекорд по плаванию в холодном море. Как пишет "Комсомольская правда в Калининграде"
, мужчина планирует провести в воде 12 минут 52 секунды.
Рекорд будет установлен в субботу, 14 января. Перед заходом в ледяное море Олег в плавках и тапках побежит по променаду 12 520 метров за 75 минут. Цифры выбраны в честь даты основания Кранца-Зеленоградска — 1252 год.
Напомним, в 2015 году, в первый день весны, в Зеленоградске Олег Резанов принимал участие
в заплыве по случаю 70-летия Победы. Тогда зеленоградец находился в трёхградусной воде около десяти минут.
Стоит отметить, что по данным МЧС, человек может погибнуть в от переохлаждения через 15-20 минут после попадания в холодную воду. Напомним, по данным синоптиков, в выходные в Калининграде усилится
мороз.
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