На польско-российской границе в пунктах пропуска появятся рентген-сканеры

Польша оснастит пункты пропуска на границе с Россией рентген-сканерами. Об этом сообщает Польский культурный центр

В ближайшее время досмотровые рентгеновские комплексы установят на всех пунктах пропуска на польско-российской границе с Калининградской областью. Таким способом Польша намерена усилить борьбу с контрабандой.

Сейчас такие аппараты польская таможня использует на пограничных переходах в Безледах и в Гжехотки. Пункты пропуска Голдап и Бранево также нуждаются в оборудовании, с помощью которого можно было бы со стопроцентной точностью выявлять любую контрабанду в грузовых и легковых автомобилях, отметили в центре.

Кроме того, в планах Польши строительство большого рентгеновского сканера на железнодорожном пограничном переходе в Бранево. Этот переход находится в 7 километрах от границы и должен быть введён в экспулатацию в 2020 году.