На польско-российской границе в пунктах пропуска появятся рентген-сканеры
В ближайшее время досмотровые рентгеновские комплексы установят на всех пунктах пропуска на польско-российской границе с Калининградской областью. Таким способом Польша намерена усилить борьбу с контрабандой.
Сейчас такие аппараты польская таможня использует на пограничных переходах в Безледах и в Гжехотки. Пункты пропуска Голдап и Бранево также нуждаются в оборудовании, с помощью которого можно было бы со стопроцентной точностью выявлять любую контрабанду в грузовых и легковых автомобилях, отметили в центре.
Кроме того, в планах Польши строительство большого рентгеновского сканера на железнодорожном пограничном переходе в Бранево. Этот переход находится в 7 километрах от границы и должен быть введён в экспулатацию в 2020 году.
Таможня России уже давно имеет в Калининградской области три мобильных инспекционных досмотровых комплекса, работающих на принципах рентгена. Их применение показывает высокую эффективность в борьбе с любыми поставками контрабандных товаров, уточняет Интерфакс
.