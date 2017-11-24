С марта 2018 года в Польше по воскресеньям будут закрыты магазины

С 1 марта 2018 года в Польше начнёт действовать запрет на торговлю по воскресеньям. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.



В 2018 году магазины будут закрыты каждое второе воскресенье. С 2019 года, когда закончится переходный период, рабочим останется только одно воскресенье в месяц.

Отмечается, что запрет не будет распространяться на работу автозаправочных станций и магазинчиков на их территории, торговых точек в портах и на железнодорожных станциях, аптек, некоторых цветочных лавок, а также на онлайн-шопинг.