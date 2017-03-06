Глава Минобороны Польши рассказал о целях присутствия НАТО в стране

Глава Минобороны Польши Антони Мачеревич рассказал, что основные силы НАТО в стране направлены на защиту Сувалкского перешейка (участок польско-литовской границы порядка 100 км, который на юге примыкает к Белоруссии, а на севере — к Калининградской области — Прим. ред.). Об этом сообщает РИА "Новости".

Главные силы направлены на оборону Сувалкского перешейка, чтобы русские не смогли отрезать балтийские страны от территориального тыла, которым является Польша как так называемая стратегическая глубина для войск НАТО, — сказал Антони Мачеревич.

Представитель Минобороны Польши отметил, что военные силы НАТО будут дислоцироваться в Сквежине, Жагани, Повидзе и Бемове-Писком. Он сказал, что после учений "Запад-17" Россия может не вывести свои войска из Белоруссии.